Nhóm nghiên cứu của Phó Giáo sư Phan Trung Nghĩa, Viện Kỹ thuật hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa chế tạo thành công xe lăn áp lực âm nhằm phục vụ cho quá trình phòng chống dịch bệnh.

Từ tháng 10/2020, nhóm giảng viên, sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã bắt đầu nghiên cứu, chế tạo xe lăn chuyên dụng áp lực âm sử dụng để vận chuyển bệnh nhân mắc COVID-19, nhằm cách ly tạm thời bệnh nhân với các y, bác sĩ đội ngũ y tế trong quá trình di chuyển để tránh lây nhiễm dịch bệnh.

Xe lăn được thiết kế giống như xe lăn y tế thông thường, nhưng được tích hợp thêm bộ phận bảo vệ bệnh nhân gồm 4 phần chính: Hệ thống ống dẫn khí bình cung cấp ôxy; khung màng nhựa y tế PVC; màng lọc ULPA và bảng điều khiển. Bên trong khung màng nhựa y tế PVC sử dụng màng siêu lọc ULPA kết hợp đèn UV, giúp ngăn chặn hoàn toàn các giọt dịch nhỏ 0,15 micromet bay lơ lửng trong không khí có chứa vi rút.

Xe lăn áp lực âm vận chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 - Ảnh: Hà Nội Mới

Theo Phó Giáo sư Phan Trung Nghĩa, bên trong xe lăn, nhóm nghiên cứu đã tạo ra một áp suất âm khoảng 20 pascal, vừa đủ để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân, giúp hạn chế lây nhiễm chéo cũng như lây nhiễm cộng đồng.

Nhóm sáng chế còn cho biết thêm về tính ưu việt của thiết bị là di chuyển bằng pin sạc, sử dụng từ 4 đến 5 giờ. Khi sử dụng xe lăn áp lực âm này, bệnh nhân sẽ an tâm khi được chăm sóc đầy đủ, còn bác sĩ thì an toàn khi vận chuyển bệnh nhân.

Trước đó, cộng đồng sáng tạo của trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã cho ra đời nhiều sản phẩm nghiên cứu sáng tạo, có đóng góp lớn trong phòng chống dịch bệnh, như: Bộ kit thử nhanh vi rút corona RT-Lamp và buồng áp lực dương lọc vi rút trên chuyến bay đến Guinea Xích đạo, máy thở hỗ trợ điều trị BK-Vent, băng ca áp lực âm BK-IC 4.0 (đã được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương và Bệnh viện Bạch Mai sử dụng), mũ thở khí tươi, buồng khử khuẩn toàn thân di động…

Với những cống hiến sáng tạo của mình, năm 2020, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học Việt Nam duy nhất vinh dự nhận giải thưởng “Đổi mới sáng tạo năm 2020” của Clarivate (Anh).

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