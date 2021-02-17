Mới lạ sáng chế xe lăn áp lực âm vận chuyển bệnh nhân COVID-19

Tin nóng 17/02/2021 17:06

Nhóm nghiên cứu của Phó Giáo sư Phan Trung Nghĩa, Viện Kỹ thuật hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa chế tạo thành công xe lăn áp lực âm nhằm phục vụ cho quá trình phòng chống dịch bệnh.

Từ tháng 10/2020, nhóm giảng viên, sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã bắt đầu nghiên cứu, chế tạo xe lăn chuyên dụng áp lực âm sử dụng để vận chuyển bệnh nhân mắc COVID-19, nhằm cách ly tạm thời bệnh nhân với các y, bác sĩ đội ngũ y tế trong quá trình di chuyển để tránh lây nhiễm dịch bệnh.  

Xe lăn được thiết kế giống như xe lăn y tế thông thường, nhưng được tích hợp thêm bộ phận bảo vệ bệnh nhân gồm 4 phần chính: Hệ thống ống dẫn khí bình cung cấp ôxy; khung màng nhựa y tế PVC; màng lọc ULPA và bảng điều khiển. Bên trong khung màng nhựa y tế PVC sử dụng màng siêu lọc ULPA kết hợp đèn UV, giúp ngăn chặn hoàn toàn các giọt dịch nhỏ 0,15 micromet bay lơ lửng trong không khí có chứa vi rút. 

covid 19 1
Xe lăn áp lực âm vận chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 - Ảnh: Hà Nội Mới 

Theo Phó Giáo sư Phan Trung Nghĩa, bên trong xe lăn, nhóm nghiên cứu đã tạo ra một áp suất âm khoảng 20 pascal, vừa đủ để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân, giúp hạn chế lây nhiễm chéo cũng như lây nhiễm cộng đồng.

Nhóm sáng chế còn cho biết thêm về tính ưu việt của thiết bị là di chuyển bằng pin sạc, sử dụng từ 4 đến 5 giờ. Khi sử dụng xe lăn áp lực âm này, bệnh nhân sẽ an tâm khi được chăm sóc đầy đủ, còn bác sĩ thì an toàn khi vận chuyển bệnh nhân. 

Trước đó, cộng đồng sáng tạo của trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã cho ra đời nhiều sản phẩm nghiên cứu sáng tạo, có đóng góp lớn trong phòng chống dịch bệnh, như: Bộ kit thử nhanh vi rút corona RT-Lamp và buồng áp lực dương lọc vi rút trên chuyến bay đến Guinea Xích đạo, máy thở hỗ trợ điều trị BK-Vent, băng ca áp lực âm BK-IC 4.0 (đã được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương và Bệnh viện Bạch Mai sử dụng), mũ thở khí tươi, buồng khử khuẩn toàn thân di động… 

Với những cống hiến sáng tạo của mình, năm 2020, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học Việt Nam duy nhất vinh dự nhận giải thưởng “Đổi mới sáng tạo năm 2020” của Clarivate (Anh).

Biến thể COVID-19 chủng mới B.1.1.7 kháng vắc xin, có khả năng gây tử vong cao hơn

Biến thể COVID-19 chủng mới B.1.1.7 kháng vắc xin, có khả năng gây tử vong cao hơn

Vào 15/2, các chuyên gia cho biết biến thể COVID-19 chủng mới B.1.1.7 được phát hiện đầu tiên ở Anh, có khả năng gây tử vong cao hơn 30 - 70% so với chủng gốc.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 Việt Nam dương tính với Covid-19 phòng chống Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 0 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào