Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 người đi chùa tại TP.HCM

Tin nóng 28/02/2021 14:59

Trung tâm y tế Quận 6 đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho Ban trị sự chùa Thiên Khánh, người liên quan và khách đi chùa với tổng số 55 mẫu.

Ngày 28/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, sáng ngày 26/2 vừa qua (nhằm ngày Rằm tháng Giêng), Trung tâm y tế Quận 6 đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho Ban trị sự chùa Thiên Khánh, người liên quan và khách đi chùa với tổng số 55 mẫu. Việc này nằm trong chiến dịch cao điểm phòng chống dịch COVID-19 trên diện rộng từ 22/2 đến 10/3/2021 để tăng cường giám sát phát hiện người nhiễm bệnh trong cộng đồng. Hiện tại, tất cả các mẫu xét nghiệm tại chùa Thiên Khánh đã có kết quả âm tính.

Bên cạnh đó, cơ quan y tế cũng tiến hành truyền thông khách đi chùa tuân thủ thông điệp 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhắc nhở Ban trị sự chùa tạm ngưng các hoạt động tôn giáo tập trung quá 50 người theo chỉ đạo của UBND TP.HCM. 

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 người đi chùa tại TP.HCM - Ảnh 1
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại chùa Thiên Khánh- Ảnh: TTYT Quận 6

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM, đã 17 ngày không phát hiện trường hợp lây nhiễm mới trong cộng đồng. 

Tính đến nay, thành phố đã tiếp nhận 160.362 trường hợp khai báo y tế, có 344 trường hợp chuyển cách ly tập trung, 37 trường hợp cách ly tại nhà, còn lại các trường hợp khác tự theo dõi sức khỏe

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 người đi chùa tại TP.HCM - Ảnh 2

Gia Lai: Bệnh nhân tái dương tính SARS-CoV-2 sau 7 ngày, phong tỏa khu dân cư

Gia Lai: Bệnh nhân tái dương tính SARS-CoV-2 sau 7 ngày, phong tỏa khu dân cư

Gia Lai vừa ghi nhận một bệnh nhân tái dương tính đối với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, tỉnh đã phong toả diện hẹp đối với cụm dân cư xung quanh và nhà của bệnh nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 Bùi Viện Bệnh nhân Covid-19 Hà Nội Covid-19 TP.HCM

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 8 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 3 giờ 38 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào