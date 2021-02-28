Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 người đi chùa tại TP.HCM

Trung tâm y tế Quận 6 đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho Ban trị sự chùa Thiên Khánh, người liên quan và khách đi chùa với tổng số 55 mẫu.

Ngày 28/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, sáng ngày 26/2 vừa qua (nhằm ngày Rằm tháng Giêng), Trung tâm y tế Quận 6 đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho Ban trị sự chùa Thiên Khánh, người liên quan và khách đi chùa với tổng số 55 mẫu. Việc này nằm trong chiến dịch cao điểm phòng chống dịch COVID-19 trên diện rộng từ 22/2 đến 10/3/2021 để tăng cường giám sát phát hiện người nhiễm bệnh trong cộng đồng. Hiện tại, tất cả các mẫu xét nghiệm tại chùa Thiên Khánh đã có kết quả âm tính.

Bên cạnh đó, cơ quan y tế cũng tiến hành truyền thông khách đi chùa tuân thủ thông điệp 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhắc nhở Ban trị sự chùa tạm ngưng các hoạt động tôn giáo tập trung quá 50 người theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại chùa Thiên Khánh- Ảnh: TTYT Quận 6

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM, đã 17 ngày không phát hiện trường hợp lây nhiễm mới trong cộng đồng.

Tính đến nay, thành phố đã tiếp nhận 160.362 trường hợp khai báo y tế, có 344 trường hợp chuyển cách ly tập trung, 37 trường hợp cách ly tại nhà, còn lại các trường hợp khác tự theo dõi sức khỏe.

Gia Lai: Bệnh nhân tái dương tính SARS-CoV-2 sau 7 ngày, phong tỏa khu dân cư Gia Lai vừa ghi nhận một bệnh nhân tái dương tính đối với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, tỉnh đã phong toả diện hẹp đối với cụm dân cư xung quanh và nhà của bệnh nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lay-mau-xet-nghiem-covid-19-nguoi-di-chua-tai-tphcm-397301.html