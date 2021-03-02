Sáng 2/3, thêm 11 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương

Tin nóng 02/03/2021 06:41

Sáng ngày 2/3, có 11 ca mắc COVID-19 đều ghi nhận tại Hải Dương, riêng ổ dịch Kim Thành có 10 ca.

Bản tin 6h ngày 2/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 18h ngày 1/3 đến 6 ngày 2/3, Việt Nam ghi nhận 11 ca mắc mới COVID-19 đều ở Hải Dương, riêng ổ dịch Kim Thành có 10 ca. 

Cả nước hiện vẫn có 2.472 bệnh nhân, trong đó 1.562 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, riêng số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 869 ca.

Trong đó, riêng Hải Dương có 684 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP.HCM (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

10 tỉnh, thành phố đã qua 17 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng gồm Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP.HCM. 

Sáng 2/3, thêm 11 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương - Ảnh 1

Sáng 1/3, không ca mắc COVID-19 mới

Sáng 1/3, không ca mắc COVID-19 mới

Sáng 1/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Cả nước vẫn đang có 2.448 bệnh nhân.

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