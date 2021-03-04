Sáng 4/3, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới

Sáng ngày 4/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 18h ngày 3/3 đến 6h ngày 4/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Tính đến 6h ngày 4/3, cả nước vẫn có 2.482 bệnh nhân, trong đó có 1.566 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Riêng số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 873 ca.

Ngoài ra, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 51.572, trong đó:

Cách ly tập trung tại bệnh viện: 533

Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 13.776

Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 37.263.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.898 bệnh nhân COVID-19. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 66 ca, số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 37 ca, số ca âm tính lần 3 là 113 ca.

Sáng 3/3, Việt Nam có 3 ca mắc COVID-19 ở Bình Dương và Kiên Giang Sáng 3/3, Việt Nam có 3 ca mắc mới COVID-19 đều là người nhập cảnh đã được cách ly ngay tại Bình Dương và Kiên Giang.

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