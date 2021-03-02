Chiều 2/3, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19

Tin nóng 02/03/2021 18:04

Chiều 2/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc COVID-19. Bên cạnh đó, trong ngày có 6 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng số ca khỏi tại Việt Nam lên 1.898.

Tính từ 6h ngày 2/3 đến 18h ngày 02/3, không có ca mắc COVID-19. Như vậy, đã 12h trôi qua Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc mới. Cả nước hiện vẫn có 2.472 bệnh nhân, trong đó có tổng cộng 1561 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 868 ca. 

Trong đó, riêng Hải Dương có 684 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

10 tỉnh, thành phố đã qua 17 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng (Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Hà Nội: 14 ngày không có ca bệnh mắc mới tại cộng đồng.

Hải Phòng: 07 ngày không có ca bệnh mắc mới tại cộng đồng.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 58.758, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 538

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.468

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 45.752.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: - 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1217-BN1218-BN1219-BN1220-BN1394-BN1520

Như vậy, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.898 bệnh nhân COVID-19. 

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 66 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 37 ca, số ca âm tính lần 3 là 113 ca.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế có đến 82,5% không có biểu hiện lâm sàng; số biểu hiện lâm sàng nhẹ chiếm 14,7% và hiện còn BN1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất, nhưng hiện đã không còn phải can thiệp ECMO và đã có nhiều tiến triển rõ rệt về sức khoẻ.

Bệnh nhân đã được hội chẩn quốc gia 6 lần, Tổ hội chẩn bệnh nhân COVID-19 nặng hội chẩn thường xuyên trên điện thoại và được BV Đa khoa Đà Nẵng hỗ trợ trực tiếp, song bệnh nhân vẫn có diễn biến rất nặng do cao tuổi (79 tuổi), nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường đi kèm nhiều năm. Tất cả các trang thiết bị hiện đại, thuốc hiếm, các xét nghiệm chuyên sâu, dinh dưỡng…. tốt nhất đều được huy động điều trị cho người bệnh.

Trường hợp nặng khác là BN1823 đang chạy ECMO ở BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 vẫn còn nhưng hy vọng tăng lên so với trước.

Trong thời gian qua, Bộ Y tế tiếp tục tăng nhân lực hỗ trợ, chỉ đạo các địa phương, cơ sở y tế thực hiện tốt công tác điều trị cho người mắc bệnh. Hiện các cơ sở điều trị vẫn tiếp tục thực hiện tốt. Các y bác sĩ luôn nỗ lực, cố gắng để điều trị cho bệnh nhân một cách tốt nhất.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Chiều 2/3, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 - Ảnh 1

Sáng 2/3, thêm 11 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương

Sáng 2/3, thêm 11 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương

Sáng ngày 2/3, có 11 ca mắc COVID-19 đều ghi nhận tại Hải Dương, riêng ổ dịch Kim Thành có 10 ca.

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Từ khóa:   ca mắc Covid-19 Covid-19 Việt Nam tình hình dịch bệnh

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