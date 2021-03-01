Ngày 01/3, Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai cho biết, mẫu xét nghiệm lại của ca tái dương tính (BN 1696) đã 2 lần cho kết quả âm tính với COVID-19.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, tất cả các trường hợp F1, F2 tiếp xúc với BN 1696 đều âm tính nên dự kiến đến hết ngày 01/3 sẽ dỡ phong tỏa cụm dân cư tại tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa (nơi BN 1696 cư trú). Tiếp tục tiến hành cách ly tập trung đối với các F1 và tiến hành xét nghiệm sau 7 ngày; cách ly tại nhà với các đối tượng F2 của BN 1696.

Cơ quan y tế tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện nghiêm việc giám sát cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp nhiễm COVID-19 đã xuất viện. Cử ngay cán bộ y tế giám sát các trường hợp này, theo dõi thân nhiệt tại nhà với tần suất 2 lần/ngày. Nếu thân nhiệt cao hơn 38 độ C ở hai lần đo liên tiếp và có các dấu hiệu bất thường phải đưa ngay đến cơ sở y tế để theo dõi.

Chiều 1/3, có 13 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương và Kiên Giang Chiều 1/3, Cơ quan chức năng cho biết có 13 ca mắc COVID-19, trong đó 8 ca ghi nhận tại Hải Dương, 5 ca nhập cảnh tại Kiên Giang được cách ly ngay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-da-co-ket-qua-xet-nghiem-benh-nhan-tai-duong-tinh-voi-covid-19-o-gia-lai-397424.html