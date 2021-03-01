Chiều 1/3, có 13 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương và Kiên Giang

Tin nóng 01/03/2021 18:09

Chiều 1/3, Cơ quan chức năng cho biết có 13 ca mắc COVID-19, trong đó 8 ca ghi nhận tại Hải Dương, 5 ca nhập cảnh tại Kiên Giang được cách ly ngay.

Bản tin 18h ngày 1/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 13 ca mắc COVID-19, trong đó 8 ca ghi nhận tại Hải Dương, 5 ca nhập cảnh tại Kiên Giang được cách ly ngay

Tính tới thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 13 ca mắc mới COVID-19. Cả nước hiện vẫn có 2.461 bệnh nhân, trong đó 1550 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, riêng số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 857 ca.

Trong đó, riêng Hải Dương có 673 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

10 tỉnh, thành phố đã qua 16 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng (Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Hà Nội: 13 ngày không có ca bệnh mắc mới tại cộng đồng.

Hải Phòng: 06 ngày không có ca bệnh mắc mới tại cộng đồng. 

Thông tin ca mắc mới: 13 mắc mới (BN2449-2461) trong đó có 08 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương và 05 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Kiên Giang. Cụ thể:

- Tỉnh Hải Dương ghi nhận 08 ca bệnh (08 ca lấy mẫu ngày 28/02/2021), trong đó:

+ 06 ca tại thành phố Chí Linh (BN2449-2454): là các F1 đã được cách ly tập trung từ ngày 28/01/2021.

+ 01 ca tại huyện Kinh Môn là F1 của BN2248; đã được cách ly tập trung từ ngày 28/02/2021 (Ca bệnh BN2455).

+ 01 ca tại huyện Kim Thành là F1 của BN2436, BN2437; đã được cách ly tập trung từ ngày 28/02/2021 (Ca bệnh BN2460).

Hiện cả 08 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

- 05 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh đường bộ vào tỉnh Kiên Giang.

+ BN2456: nữ, 34 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

+ BN2457: nữ, 33 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

+ BN2458: nam, 22 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

+ BN2459: nam, 21 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

+ BN2461: nữ, 29 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

BN2456-2459, BN2461 từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Hà Tiên ngày 25-26/02/2021, tất cả đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang, kết quả xét nghiệm ngày 28/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Tính đến hôm nay, số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

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