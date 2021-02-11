Thứ trưởng Bộ y tế: Ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất đã được kiểm soát tương đối ổn, cộng đồng vẫn còn phức tạp

Sáng 11.2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết ổ dịch Covid-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất đã được kiểm soát tương đối ổn, còn ngoài cộng đồng đang có chiều hướng phức tạp.

Sáng 11.2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Tổ trưởng tổ thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TP.HCM, cho biết ổ dịch Covid-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất đã được kiểm soát tương đối ổn.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, TP.HCM đã chủ động rà soát và phát hiện bệnh nhân 1979 (nhân viên bốc xếp hàng hóa ở sân bay Tân Sơn Nhất). Ngay sau đó, TP.HCM đã chủ động truy vết, khoanh vùng các F1, F2 của các bệnh nhân 1979.

Liên quan đến ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất các trường hợp F1 âm tính và F2 dương tính, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết đây là điểm mới cần phải lý giải. Hiện có 3 - 4 giả thuyết để đi tìm câu trả lời cho điểm mới này. Bộ Y tế, TP.HCM đang chờ kết quả giải trình tự gen virus mới tại TP.HCM xem có giống các chủng virus tại Hải Dương, Quảng Ninh hoặc các nước trên thế giới thì mới có phương án, giải thích cụ thể.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Y tế, trong các giả thuyết đề ra, có giả thuyết đáng lo ngại đó là F2 không bị lây từ F1 mà F2 có thể lây từ ngoài cộng đồng. Chính vì vậy ngành y tế phải chủ động hết mọi tình huống, xây dựng các phương án tốt nhất để phòng chống dịch. Đặc biệt là vấn đề truy vết diện rộng ngoài cộng đồng để truy tìm các nguồn lây bệnh khác mà kịp thời ngăn chặn.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết thêm, ổ dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất đã kiểm soát tương đối ổn, còn ngoài cộng đồng đang có chiều hướng phức tạp. Chính vì vậy ngành y tế, TP.HCM đang cố gắng khoanh vùng truy vết nhằm chặn dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

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