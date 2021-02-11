Ngành y tế cho biết có khoảng 500 người cùng đến dự đám cưới với bệnh nhân 2016 tại nhà hàng tiệc cưới The Adora ở TP.HCM.

Sáng 11/2, Trưởng trạm y tế phường 3, quận Gò Vấp (TP.HCM), ông Đinh Công Dũng cho biết từ khi phát đi thông báo khẩn tìm người đến nhà hàng The Adora (371 Nguyễn Kiệm), ông liên tục nhận các cuộc gọi liên hệ của người dân thông báo từng đến nhà hàng này.

"Dựa vào địa chỉ và tình trạng cụ thể của từng người, chúng tôi hướng dẫn họ đến khai báo y tế tại địa phương. Cô dâu, chú rể và gia đình tổ chức tiệc cưới cũng đã được thông báo và đi cách ly tập trung", ông Dũng thông tin.

Theo y tế phường, qua quá trình truy vết, ngành y tế ghi nhận bệnh nhân 2016 từng đến dự tiệc cưới tại sảnh Sophia của nhà hàng này từ 17h20 đến 20h30 ngày 30/1. Bệnh nhân 2016 là em trai của bệnh nhân 2003 (cùng bệnh nhân 2014 - mẹ, 2015 - bố).

Bệnh nhân 2003 là nhân viên bốc xếp hàng, hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, sinh sống tại quận 12.

Tại đám cưới, bệnh nhân 2016 được xác định ngồi ở hàng ghế cuối cùng bên tay trái (dãy nhà trai) của bữa tiệc. Qua làm việc với nhà hàng, ngành y tế xác định bữa tiệc này có khoảng 500 người tham dự. Đến nay, ngành y tế vẫn chưa có thống kê cụ thể về số lượng người từng đến nhà hàng The Adora đã khai báo y tế.

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