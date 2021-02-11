Ngày 30 Tết, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp còn lại tại sân bay Nội Bài

Cán bộ Trung tâm y tế Sóc Sơn và các huyện xung quanh đã phân công làm thâu đêm và đến sáng 10.2. Các đơn vị đã lấy 10.740 mẫu, giao cho các bệnh viện xét nghiệm. Đến nay, gần 1 nửa số mẫu có kết quả âm tính. “Chậm nhất đến sáng mai sẽ có kết quả toàn bộ. Nếu tất cả âm tính thì Thành phố cũng yên tâm phần nào về một mối lo”, ông Hạnh cho biết.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh, các đơn vị của TP vẫn đang thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch của Trung ương và TP. Ngày 9.2, sau khi Thường trực Thành ủy, UBND TP chỉ đạo, Sở Y tế đã tổ chức lấy mẫu cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên sân bay Nội Bài.

“Trong ngày 11.2 phải tập trung tất cả những người còn lại để xét nghiệm ngay, nếu để qua Tết mà có ca lây nhiễm thì rất nguy hiểm. Cụm cảng hàng không miền Bắc phải rút kinh nghiệm nghiêm túc vấn đề này”, ông Chử Xuân Dũng nêu rõ.

Lấy dẫn chứng từ bài học tại sân bay Vân Đồn và sân bay Tân Sơn Nhất, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho rằng sân bay Nội Bài chưa vào cuộc nhanh chóng và phải quyết liệt hơn để cùng với CDC Hà Nội để khẩn trương xét nghiệm các trường hợp còn sót, chưa được lấy mẫu.

Nhiều nơi xin bỏ phong tỏa diện rộng…

Liên quan đến tòa nhà 88 Láng Hạ, lãnh đạo UBND quận Đống Đa cho biết, hiện nay quận đã lấy mẫu xét nghiệm lần 1 với 1.250 trường hợp liên quan đến tòa nhà và tất cả đều âm tính. Hiện quận vẫn phong tỏa tầng 10 và tầng 21 (24 hộ dân) của tòa nhà.

Quận Đống Đa cũng đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho 39 trường hợp là cư dân tầng 10 và đã có kết quả âm tính. Quận Đống Đa báo cáo, cư dân tầng 10 khi 2 lần xét nghiệm âm tính và đã qua 7 ngày có mong muốn Thành phố dừng phong tỏa, không cách ly đủ 14 ngày và xin ý kiến chỉ đạo của Thành phố.

Về vấn đề này, lãnh đạo CDC Hà Nội cũng đồng ý với đề xuất của quận về việc gỡ cách ly khu vực tầng 10 và tiếp tục cách ly tầng 21 (nơi ở của bệnh nhân F0).

Đáng chú ý, tại phiên họp, quận Nam Từ Liêm cho biết, đối với trường tiểu học Xuân Phương, đến thời điểm này tổng số 122 trường hợp là học sinh, phụ huynh, giáo viên, người phục vụ đã xét nghiệm âm tính lần 2. Dự kiến có 15 học sinh và 13 phụ huynh sẽ được xét nghiệm vào chiều nay, và các trường hợp này có thể về nhà ngay. Còn lại 97 trường hợp giáo viên, học sinh, phụ huynh, người phục vụ sẽ tiếp tục cách ly và lấy mẫu xét nghiệm trong ngày mùng 2 Tết. Nếu kết quả âm tính cũng sẽ được về nhà.

Về việc này, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền dẫn chứng các quy định của Bộ Y tế và đề nghị việc này thuộc thẩm quyền của quận nên quận cần xem xét kỹ nếu gia đình nào không đủ điều kiện để về nhà. Nếu xin ở lại cách ly thì phải cam kết, thông tin chính xác với báo chí, không để Thành phố mang tiếng khó khăn với các cháu học sinh.

Đối với chung cư The Garden Hills 99 Trần Bình, quận Nam Từ Liêm cho biết đến thời điểm hiện nay quận tiếp tục phong tỏa do trong 2 ngày vừa qua đã truy vết 881 trường hợp đến nay đã âm tính.

Quận Nam Từ Liêm xin ý kiến TP Hà Nội chỉ đạo để dự kiến sau cuộc họp dỡ lệnh phong tỏa tòa nhà, chỉ phong tỏa căn hộ 2003 của BN 2009 và quán gội đầu tại chung cư. Tuy nhiên, CDC Hà Nội cho rằng chỉ nên phong tỏa diện hẹp hơn chứ không thể bỏ lệnh cách ly cả tòa nhà vì chưa an toàn trong thời điểm này.