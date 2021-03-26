Ngày 26/3, lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai thông tin, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành họp hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân tử vong của nữ bệnh nhân 27 tuổi sau khi được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, nữ bệnh nhân P.T.T. (27 tuổi, huyện Cẩm Mỹ) tử vong sau khi được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Trước đó, khoảng 21h tối ngày 23/3, sau khi ăn tối cùng gia đình, chị T. có dấu hiệu khó thở nên được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc. Theo người nhà nữ bệnh nhân, lúc vào viện, chị T. vẫn tỉnh táo, đi lại bình thường. Tuy nhiên, sau khi chích thuốc, lấy mẫu xét nghiệm, truyền nước, sức khỏe chị T. xấu đi. Hơn một giờ sau, bác sĩ bất ngờ báo với gia đình là chị T. đã tử vong.

Cụ thể hơn, thông tin trên báo Người Lao Động cho biết, gia đình nạn nhân trình bày trong đơn gửi công an và VKSND huyện Xuân Lộc như sau: "Lúc vào viện con tôi vẫn tỉnh táo, đi lại bình thường, còn dẫn theo các cháu đi nữa. Lúc vào phòng khám có 2 nữ trực tại phòng và khám cho con tôi rồi chích một mũi thuốc và lấy máu xét nghiệm. Sau đó, truyền 2 chai nước và chích thêm 1 mũi ở ven tay. Lúc đó bác sĩ hỏi thấy người có dễ chịu không thì con tôi bảo khó thở. Bác sĩ cho thở ôxy, một lúc sau con tôi rút ra vì quá khó thở. Lúc này, tôi thấy mặt con tôi đã tím tái...". Bức xúc trước sự ra đi của chị T., người nhà đã tìm gặp bác sĩ hỏi nguyên nhân, đồng thời quay phim lại để đăng lên mạng xã hội. Được biết, dù sự việc chưa rõ nguyên nhân, nhưng đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ hơn 1.200 lượt.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, chiều ngày 24/3, đại diện Sở Y tế Đồng Nai đã phối hợp cùng công an, chính quyền và Trung tâm Y tế huyện làm việc với gia đình nữ bệnh nhân. Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), nơi bệnh nhân P.T.T. điều trị và tử vong - Ảnh: Tuổi Trẻ Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc đã chia buồn cùng gia đình nạn nhân, đồng thời cho biết, đơn vị đã thực hiện cấp cứu bệnh nhân đúng phác đồ điều trị, sử dụng đúng thuốc quy định. Đại diện Phòng khoa học - kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai - Bác sĩ pháp y Lê Xuân Trung, nhận định ban đầu nguyên nhân tử vong là do "suy hô hấp cấp do thức ăn vào đường thở chưa loại trừ dị ứng". Trong khi đó, đại diện viện kiểm sát cho biết, cơ quan điều tra mổ tử thi và giám định theo đúng quy trình. Ông Lê Quang Trung, Phó giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, hiện đơn vị đang chờ kết quả giám định pháp y từ cơ quan điều tra. "Khi có kết luận mới xác định đúng sai ra sao. Từ đó sẽ họp hội đồng chuyên môn để xác định cụ thể nguyên nhân tử vong của bệnh nhân" - ông Trung chia sẻ với Tuổi Trẻ.

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