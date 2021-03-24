Nóng: Hoàng Thịnh bị cấm thi đấu tới hết năm 2021 và nộp phạt 40 triệu đồng

Sau khi pha giành bóng trực tiếp gây chấn thương nặng cho Đỗ Hùng Dũng, cầu thủ Ngô Hoàng Thịnh của Câu lạc bộ TP.HCM chính thức nhận án phạt được cho là nặng nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Chiều nay (24/3), Ban kỷ luật VFF vừa có cuộc họp để đưa ra án kỷ luật dành cho tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh sau pha vào bóng được cho là thô bạo với Đỗ Hùng Dũng trong cuộc so tài giữa CLB TP.HCM và Hà Nội FC tối qua.

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh của CLB TP.HCM - Ảnh: Internet

VFF đã quyết định treo giò Hoàng Thịnh 9 tháng (tức đến hết ngày 31/12/2021). Việc này cũng đồng nghĩa mùa giải này đã chính thức khép lại với tiền vệ mang áo số 9. Bên cạnh đó, Hoàng Thịnh cũng phải nộp phạt 40 triệu đồng.

Pha giành bóng thô bạo của Hoàng Thịnh khiến Hùng Dũng nhập viện - Ảnh: Internet

Theo đó, cầu thủ Ngô Hoàng Thịnh phải đền bù theo điểm a, khoản 4 điều 39 theo quy định kỷ luật của VFF. Và khoản 4, điều 39 quy định: "Người vi phạm phải chịu các chi phí hợp lý cho việc chữa trị chấn thương do hành vi vi phạm gây ra, mức chi phí được quy định cụ thể là: không vượt quá 15 tháng lương của người vi phạm theo hợp đồng lao động ký với CLB, đội bóng chủ quản tại thời điểm vi phạm, hoặc không vượt quá 50 triệu đồng đối với trường hợp người vi phạm là cầu thủ đào tạo, tập nghề".

Được biết, với án phạt mới được đưa ra, Hoàng Thịnh trở thành cầu thủ nhận án kỷ luật nặng nhất nhì lịch sử bóng đá Việt cho tình huống phạm lỗi bạo lực. Trước đó, hậu vệ Trần Đình Đồng (trong màu áo SLNA) đã bị VFF treo giò 28 trận, tương đương 9 tháng, sau pha phạm lỗi với cầu thủ Trần Anh Hùng của Hùng Vương An Giang ở mùa giải năm 2014.

Vợ Hùng Dũng 'đứng ngồi không yên', vết thương ngã xe chưa lành đã phải 'tới lui' lo lắng cho chồng Ngay sau khi nhận được tin tức về chấn thương của chồng, vợ Đỗ Hùng Dũng đã lập tức bay xuyên đêm đến thăm tiền vệ. Được biết, cô đã có mặt tại bệnh viện Vạn Hạnh lúc hơn 1 giờ rạng sáng ngày 24/3.

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