Thí sinh Hoa hậu Đại sứ Nhân ái 2020 qua đời đột ngột: Người thân công bố cáo phó, nụ cười trên di ảnh khiến cộng đồng xót xa

Tin nóng 25/03/2021 11:57

Mới đây, thông tin thí sinh Hoa hậu Đại sứ Nhân ái 2020 - Phan Thuyền qua đời sau thời gian dài bị trầm cảm khiến nhiều người rơi nước mắt xót thương. Hiện tại, thông tin cáo phó về lễ tang của cô đã được gia đình công bố.

Vào đêm 24/3, cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng khi biết tin thí sinh Phan Thuyền - người từng tham gia cuộc thi nhan sắc Hoa hậu Đại sứ Nhân ái 2020 qua đời ở tuổi 32. Trước khi mất, cô đã phải chiến đấu với bệnh trầm cảm trong một thời gian khá dài.

Đến sáng hôm nay ngày 25/3, những thông tin về tang lễ của Phan Thuyền được gia đình và bạn bè chia sẻ.

Phan Thuyen qua doi 1
Gia đình cùng bạn bè thông tin về lễ tang của Phan Thuyền - Ảnh: FB

Theo nội dung được viết trên cáo phó, Phan Thuyền qua đời vào lúc 5 giờ sáng ngày 24/3, lễ nhập quan đã diễn ra lúc 20 giờ cùng ngày. Di hài của Phan Thuyền sẽ được an táng tại quê nhà Bến Tre vào lúc 0 giờ ngày 26/3. 

Phan Thuyen qua doi
Hình ảnh cáo phó về tang lễ của người đẹp Phan Thuyền - Ảnh: FB

Nhiều người khi nhìn vào nụ cười trên di ảnh của Phan Thuyền đã không kìm được nước mắt và vô thương tiếc cho cô gái trẻ.

Phan Thuyen qua doi 2
Hình ảnh bàn thờ và di ảnh của Phan Thuyền - Ảnh: FB
Phan Thuyen qua doi 3
Thuở sinh thời, cô là người hiền lành và được mọi người yêu mến, rất nhiều bạn bè trên cộng đồng mạng đã để lại lời thương tiếc trên trang cá nhân của cô - Ảnh: FB
Phan Thuyen qua doi 4
Hình ảnh xinh đẹp của Phan Thuyền trước khi mất - Ảnh: FB
Phan Thuyen qua doi 5
Khi còn sống, người đẹp Bến Tre cũng từng rất năng nổ tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện - Ảnh: FB

Hiện tại, nhiều bạn bè thân thiết khi nghe được thông tin qua đời một cách đột ngột của Phan Thuyền cũng đang sắp xếp thời gian để đến đưa tiễn cô về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Không cần đến Đà Lạt vẫn có thể tự làm món bánh tráng nướng nổi tiếng tại nhà

Không cần đến Đà Lạt vẫn có thể tự làm món bánh tráng nướng nổi tiếng tại nhà

Bánh tráng nướng Đà Lạt là một món ăn vặt hấp dẫn rất nhiều tín đồ ẩm thực. Trong những ngày mưa lạnh mà được ăn chiếc bánh tráng nướng giòn giòn, cay cay thì đúng là chẳng còn gì bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   Thí sinh hoa hậu qua đời Người đẹp qua đời vì trầm cảm Thông tin lễ tang

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 17 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào