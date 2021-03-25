Mới đây, thông tin thí sinh Hoa hậu Đại sứ Nhân ái 2020 - Phan Thuyền qua đời sau thời gian dài bị trầm cảm khiến nhiều người rơi nước mắt xót thương. Hiện tại, thông tin cáo phó về lễ tang của cô đã được gia đình công bố.
- Nóng: Hoàng Thịnh bị cấm thi đấu tới hết năm 2021 và nộp phạt 40 triệu đồng
- Bố mẹ đi vắng, 2 anh em ruột chết đuối thương tâm vì ngã xuống sông gần nhà
Vào đêm 24/3, cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng khi biết tin thí sinh Phan Thuyền - người từng tham gia cuộc thi nhan sắc Hoa hậu Đại sứ Nhân ái 2020 qua đời ở tuổi 32. Trước khi mất, cô đã phải chiến đấu với bệnh trầm cảm trong một thời gian khá dài.
Đến sáng hôm nay ngày 25/3, những thông tin về tang lễ của Phan Thuyền được gia đình và bạn bè chia sẻ.
Theo nội dung được viết trên cáo phó, Phan Thuyền qua đời vào lúc 5 giờ sáng ngày 24/3, lễ nhập quan đã diễn ra lúc 20 giờ cùng ngày. Di hài của Phan Thuyền sẽ được an táng tại quê nhà Bến Tre vào lúc 0 giờ ngày 26/3.
Nhiều người khi nhìn vào nụ cười trên di ảnh của Phan Thuyền đã không kìm được nước mắt và vô thương tiếc cho cô gái trẻ.
Hiện tại, nhiều bạn bè thân thiết khi nghe được thông tin qua đời một cách đột ngột của Phan Thuyền cũng đang sắp xếp thời gian để đến đưa tiễn cô về nơi an nghỉ cuối cùng.