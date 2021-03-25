Vào đêm 24/3, cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng khi biết tin thí sinh Phan Thuyền - người từng tham gia cuộc thi nhan sắc Hoa hậu Đại sứ Nhân ái 2020 qua đời ở tuổi 32. Trước khi mất, cô đã phải chiến đấu với bệnh trầm cảm trong một thời gian khá dài.

Đến sáng hôm nay ngày 25/3, những thông tin về tang lễ của Phan Thuyền được gia đình và bạn bè chia sẻ.