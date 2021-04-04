Hiện trường vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội: 4 người trong 1 gia đình thiệt mạng, lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm người mắc kẹt

Tin nóng 04/04/2021 09:16

Đến hơn 8 giờ sáng nay, đã có 2 thi thể được đưa khỏi hiện trường, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm 2 thi thể còn lại.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h sáng 4/4 tại ngôi nhà ở 311 phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa. Trong nhà lúc này nghi có nhiều người lớn và trẻ em đang ngủ. Đến 6h42 sáng nay 4/4, thi thể đầu tiên được bọc kín vải đưa ra khỏi hiện trường lên xe cứu thương. Đến 7h15, lực lượng chức năng đưa thêm một thi thể nữa ra ngoài, chuyển lên xe cứu thương, rời khỏi hiện trường. Danh tính các nạn nhân được xác định gồm ông Nguyễn Thạc Thi (80 tuổi), con gái Nguyễn Ánh Hồng (40 tuổi), cháu ngoại Đinh Hà Tuệ Mẫn (10 tuổi, cùng ở 311 Tôn Đức Thắng) và người con rể Đinh Hùng Vỹ (38 tuổi, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội: 4 người trong 1 gia đình thiệt mạng, lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm người mắc kẹt - Ảnh 1
Cơ quan chức năng nghi ngờ có người mắc kẹt trong vụ cháy - Ảnh: Tuổi Trẻ Online
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Đến sáng hôm nay vẫn chưa tìm thấy những người còn lại - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Trước đó, ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Đống Đa đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường tổ chức dập lửa và cứu nạn. Theo ghi nhận tại hiện trường nơi xảy ra vụ cháy là cửa hàng bán đồ sơ sinh, có nhiều vật liệu dễ cháy như bỉm, giấy, quần áo… Lực lượng chức năng đã điều hàng chục xe chữa cháy tới hiện trường. Đến khoảng 3h30 đám cháy đã được dập tắt. Đường Tôn Đức Thắng đang tạm thời phong tỏa để phục vụ cho việc chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

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Thi thể nạn nhân đầu tiên được quấn vải đưa ra ngoài - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

(Clip ghi nhận hiện trường từ Tuổi Trẻ Online)

Anh Trần Quốc Việt (ở Đê La Thành, quận Đống Đa) kể lại với Tuổi Trẻ Online: "Khoảng gần 1h sáng, khi tôi đi chơi về qua số nhà 311 phố Tôn Đức Thắng thì thấy mọi người hô hoán cháy. Lúc này có một người đàn ông cầm búa để đập cửa để tìm kiếm xem có người mắc kẹt hay không, tuy nhiên ngọn lửa cháy lớn ở tầng 1 nên mọi người bất lực”

Một lãnh đạo UBND quận Đống Đa có mặt tại hiện trường cho biết hiện lực lượng chức năng đang rà soát, tìm kiếm bên trong căn nhà bị cháy để xem có người bị mắc kẹt hay không.

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Lực lượng PCCC tất bật chữa cháy cho căn nhà - Ảnh: Zing
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Xe cần đưa người lên chữa cháy - Ảnh: Zing

 Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. 

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