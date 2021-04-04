Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h sáng 4/4 tại ngôi nhà ở 311 phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa. Trong nhà lúc này nghi có nhiều người lớn và trẻ em đang ngủ. Đến 6h42 sáng nay 4/4, thi thể đầu tiên được bọc kín vải đưa ra khỏi hiện trường lên xe cứu thương. Đến 7h15, lực lượng chức năng đưa thêm một thi thể nữa ra ngoài, chuyển lên xe cứu thương, rời khỏi hiện trường. Danh tính các nạn nhân được xác định gồm ông Nguyễn Thạc Thi (80 tuổi), con gái Nguyễn Ánh Hồng (40 tuổi), cháu ngoại Đinh Hà Tuệ Mẫn (10 tuổi, cùng ở 311 Tôn Đức Thắng) và người con rể Đinh Hùng Vỹ (38 tuổi, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội).



Cơ quan chức năng nghi ngờ có người mắc kẹt trong vụ cháy - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Đến sáng hôm nay vẫn chưa tìm thấy những người còn lại - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Trước đó, ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Đống Đa đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường tổ chức dập lửa và cứu nạn. Theo ghi nhận tại hiện trường nơi xảy ra vụ cháy là cửa hàng bán đồ sơ sinh, có nhiều vật liệu dễ cháy như bỉm, giấy, quần áo… Lực lượng chức năng đã điều hàng chục xe chữa cháy tới hiện trường. Đến khoảng 3h30 đám cháy đã được dập tắt. Đường Tôn Đức Thắng đang tạm thời phong tỏa để phục vụ cho việc chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.