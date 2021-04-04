Vụ cháy diễn ra lúc rạng sáng tại 1 ngôi nhà 3 tầng trên đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội đã khiến 4 người thiệt mạng.

Theo ghi nhận ban đầu, vào thời điểm trên, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát từ 1 cửa hàng chuyên bán đồ dùng dành cho mẹ và bé ở số 311 phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa, Hà Nội). Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã điều động hàng chục xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Theo nhiều người dân, thời điểm xảy ra cháy, trong ngôi nhà này có khá nhiều phụ nữ và trẻ em đang ngủ.

Sáng sớm nay, trao đổi với Zing News, thượng tá Trần Đình Nghĩa, Chánh văn phòng Công an Hà Nội, cho biết có 4 người thiệt mạng. Còn theo ghi nhận tại hiện trường, lúc 7h, chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Đống Đa, cho biết 2 thi thể đã được đưa ra ngoài. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm người gặp nạn bên trong đám cháy.

Các nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường - Ảnh: Zing

Tuổi Trẻ cũng xác nhận vụ hoả hoạn làm 4 người thiệt mạng. Theo nguồn này, một người hàng xóm cho biết ngôi nhà này có 4 người sinh sống, gồm 2 vợ chồng, một ông cụ và một cháu nhỏ. Tuy nhiên khi xảy ra cháy thì không thấy những người trong căn nhà này đâu.

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