Vụ cháy ở Hà Nội: 'Em nó vừa khoe với tôi đang mang thai đứa con trai mà giờ bỏ tôi đi thế này!'

Thông tin thêm về vụ cháy tại căn nhà 311 đường Tôn Đức Thắng, Q. Đống Đa, Hà Nội, các nạn nhân đã được đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa quận Đống Đa để khám nghiệm và bàn giao cho gia đình.
- Vụ cháy 4 người thiệt mạng ở Hà Nội: Một nạn nhân là phụ nữ mang thai 3 tháng
- Hà Nội: Đã xác minh danh tính 4 nạn nhân trong vụ cháy thương tâm
Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ Online, ngay khi nhận được tin người thân gặp nạn, bà Lâm Thị H. (chị họ nạn nhân Nguyễn Ánh Hồng) đã tức tốc cùng người thân từ Bắc Ninh sang Hà Nội. Tới nơi, nghe tin cả nhà em họ không qua khỏi, bà H. sụp xuống, khóc ngất. "Nghe tin, tôi và anh em họ hàng phóng xe ngay qua đây. Ôi trời ơi, sao mà chết hết cả nhà thế này. Hôm trước em nó còn khoe với tôi vừa mang thai đứa thứ hai. Nó hồ hởi lắm, nói với tôi 'em mang thai được con trai rồi', giờ chết cả mẹ cả con, thật không tưởng tượng nổi, đau xót quá", bà khóc nghẹn. Bà H. cho biết chị Hồng là em họ con nhà cậu, vừa mang thai được hơn 3 tháng nay.
Trước đó, theo nguồn tin từ Thanh Niên cũng cho biết, bà Đinh Thị P. (mẹ ruột anh Vỹ) sinh được 2 con, anh Vỹ - 38 tuổi là con trai cả. Anh Vỹ mở cửa hàng bán đồ sơ sinh ở phố Tôn Đức Thắng đã nhiều năm nay. Khoảng 4 giờ sáng 4.4, bà P. nhận tin nhà con trai xảy ra hỏa hoạn. Lúc này, bà chỉ nghĩ cháy nhỏ và các con đã kịp thoát ra ngoài.
“Khi nghe tin các con cháu và ông thông gia đều tử vong, chân tay tôi như rụng rời”, bà P. kể trong nước mắt.
Hiện thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa quận Đống Đa để khám nghiệm và bàn giao cho gia đình.
Phó chủ tịch UBND TP cho biết ngay khi nhận được thông tin vụ cháy nhà nghiêm trọng, lãnh đạo TP cũng như quận Đống Đa cùng Công an quận đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo xử lý hậu quả.
"Mong gia đình nạn nhân sớm vượt qua những mất mát này để ổn định cuộc sống. Đề nghị các cấp chính quyền của quận Đống Đa tiếp tục hỗ trợ gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ hỏa hoạn này", ông Quyền chia sẻ.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cũng quyết định hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân 20 triệu đồng. Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa hỗ trợ 20 triệu đồng. Các tổ chức chính trị - xã hội, Hội chữ thập đỏ quận Đống Đa hỗ trợ 5 triệu đồng; UBND phường Hàng Bột hỗ trợ 59 triệu đồng.