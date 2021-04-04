Vụ cháy ở Hà Nội: 'Em nó vừa khoe với tôi đang mang thai đứa con trai mà giờ bỏ tôi đi thế này!'

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ Online, ngay khi nhận được tin người thân gặp nạn, bà Lâm Thị H. (chị họ nạn nhân Nguyễn Ánh Hồng) đã tức tốc cùng người thân từ Bắc Ninh sang Hà Nội. Tới nơi, nghe tin cả nhà em họ không qua khỏi, bà H. sụp xuống, khóc ngất. "Nghe tin, tôi và anh em họ hàng phóng xe ngay qua đây. Ôi trời ơi, sao mà chết hết cả nhà thế này. Hôm trước em nó còn khoe với tôi vừa mang thai đứa thứ hai. Nó hồ hởi lắm, nói với tôi 'em mang thai được con trai rồi', giờ chết cả mẹ cả con, thật không tưởng tượng nổi, đau xót quá", bà khóc nghẹn. Bà H. cho biết chị Hồng là em họ con nhà cậu, vừa mang thai được hơn 3 tháng nay.

Chị họ nạn nhân ngóc ngất - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Trước đó, theo nguồn tin từ Thanh Niên cũng cho biết, bà Đinh Thị P. (mẹ ruột anh Vỹ) sinh được 2 con, anh Vỹ - 38 tuổi là con trai cả. Anh Vỹ mở cửa hàng bán đồ sơ sinh ở phố Tôn Đức Thắng đã nhiều năm nay. Khoảng 4 giờ sáng 4.4, bà P. nhận tin nhà con trai xảy ra hỏa hoạn. Lúc này, bà chỉ nghĩ cháy nhỏ và các con đã kịp thoát ra ngoài.

“Khi nghe tin các con cháu và ông thông gia đều tử vong, chân tay tôi như rụng rời”, bà P. kể trong nước mắt.