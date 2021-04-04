Người thân trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội đau đớn khóc ngất: 'Giờ tôi mất hết con cháu rồi'

Tin nóng 04/04/2021 13:50

Đầu giờ sáng nay (4/4) thông tin về vụ cháy cửa hàng đồ sơ sinh khiến 4 người trong gia đình và một em bé còn trong bụng mẹ thiệt mạng đã khiến cộng đồng mạng xã hội bàng hoàng thương xót.

Theo nguồn tin từ Gia đình và Xã hội, bà Đinh Thị Ph. (mẹ anh Vỹ, người chồng thiệt mạng trong vụ cháy, quê huyện Phú Xuyên, Hà Nội) có mặt tại hiện trường, liên tục lấy tay gạt nước mắt và ngồi gục trong nỗi tuyệt vọng. Chỉ sau một đêm, bà Ph. vĩnh viễn mất đi cả gia đình con trai, hai người cháu, trong đó một bé đang trong bụng mẹ.

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Bà Ph. không thể trụ vững trên đôi chân của mình ngồi gục ở một góc đường - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Lo sợ bà không chịu được cú sốc lớn, người nhà thay phiên nhau chăm sóc, bên cạnh động viên. Kể về chuyện xảy ra, gương mặt người mẹ khắc khổ liên tục rơi nước mắt. Khoảng 4h sáng nay, gia đình bà nhận được tin thông báo ngôi nhà mà gia đình con trai bà sinh sống xảy ra hỏa hoạn. "Lúc nghe điện thoại tôi vẫn chưa biết chuyện gì, chỉ nghĩ cháy bình thường và mọi người đều thoát ra ngoài được. Tuy nhiên, nghe tin các con cháu cùng ông thông gia gặp nạn đều tử vong, tôi như rụng rời", bà Ph. bật khóc.

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Quá đau đớn trước sự việc kinh hoàng bà Ph. khóc tức tưởi - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Nhận tin dữ, gia đình bà Ph. vội vã từ quê đến hiện trường vụ cháy. Được biết, tại ngôi nhà vừa bị cháy, gia đình anh Vỹ - con trai bà Ph. mở cửa hàng bán đồ dùng mẹ và bé từ nhiều năm nay. Anh Vỹ là con trai cả trong gia đình có hai anh em. "Cách đây hai hôm, gia đình con trai tôi mới về. Hôm qua, cháu gái tôi còn gọi điện thoại về, ai ngờ chuyện lại xảy ra như vậy. Đau xót quá! Cháu Tuệ Mẫn học giỏi và ngoan ngoãn lắm. Giờ tôi mất hết con cháu rồi", người mẹ già cay đắng kêu khóc.

Người thân trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội đau đớn khóc ngất: 'Giờ tôi mất hết con cháu rồi' - Ảnh 3
Một người thân khác trong gia đình khóc nghẹn khi hay tin cả gia đình tử vong - Ảnh: Tuổi Trẻ

Sự việc xảy ra khoảng 1h ngày 4/4. Lúc này nhiều người phát hiện cửa hàng đồ sơ sinh có lửa và khói bốc ra từ cửa hàng bán đồ sơ sinh ở số 311 phố Tôn Đức Thắng đang đóng kín cửa. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có nhiều người đang ngủ nên không kịp thoát nạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do căn nhà bị chập điện. 

Theo Tuổi Trẻ, danh tính các nạn nhân đã xác định gồm ông Nguyễn Thạc Thi (80 tuổi), con gái Nguyễn Ánh Hồng (40 tuổi), cháu ngoại Đinh Hà Tuệ Mẫn (10 tuổi) và con rể Đinh Hùng Vỹ (38 tuổi).

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Ông Lê Tuấn Định, Chủ tịch UBND quận Đống Đa (TP Hà Nội), cho biết qua xác định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy cửa hàng đồ sơ sinh tại phố Tôn Đức Thắng khiến 4 người tử vong là do chập điện.

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