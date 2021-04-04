Theo nguồn tin từ Gia đình và Xã hội, bà Đinh Thị Ph. (mẹ anh Vỹ, người chồng thiệt mạng trong vụ cháy, quê huyện Phú Xuyên, Hà Nội) có mặt tại hiện trường, liên tục lấy tay gạt nước mắt và ngồi gục trong nỗi tuyệt vọng. Chỉ sau một đêm, bà Ph. vĩnh viễn mất đi cả gia đình con trai, hai người cháu, trong đó một bé đang trong bụng mẹ.

Bà Ph. không thể trụ vững trên đôi chân của mình ngồi gục ở một góc đường - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Lo sợ bà không chịu được cú sốc lớn, người nhà thay phiên nhau chăm sóc, bên cạnh động viên. Kể về chuyện xảy ra, gương mặt người mẹ khắc khổ liên tục rơi nước mắt. Khoảng 4h sáng nay, gia đình bà nhận được tin thông báo ngôi nhà mà gia đình con trai bà sinh sống xảy ra hỏa hoạn. "Lúc nghe điện thoại tôi vẫn chưa biết chuyện gì, chỉ nghĩ cháy bình thường và mọi người đều thoát ra ngoài được. Tuy nhiên, nghe tin các con cháu cùng ông thông gia gặp nạn đều tử vong, tôi như rụng rời", bà Ph. bật khóc.