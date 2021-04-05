Coi thường tính mạng, nam thanh niên ngang nhiên dùng chân điều khiển vô lăng xe vì tay bận 'âu yếm' bạn gái

Tin nóng 05/04/2021 11:55

Mới đây trên mạng xã hội TikTok xuất hiện 1 đoạn clip ghi lại sự việc 1 nam thanh niên ngang nhiên dùng chân điều khiển vô lăng xe ô tô, còn tay thì bận "âu yếm" bạn gái.

Ngay khi đoạn clip được chính những người ngồi trên xe chia sẻ, cộng đồng mạng đã rất phẫn nộ trước hành động ngang nhiên coi thường pháp luật của nam thanh niên.

Theo đó, thay vì dùng tay điều khiển vô lăng xe thì nam thanh niên lại ngang nhiên 'chơi nổi', ngã ghế nằm dài ra phía sau rồi dùng chân điều khiển vô lăng trong lúc 2 bàn tay bận "âu yếm", nắm tay cô bạn gái ngồi bên cạnh. 

tai xe dung chan lai xe hoi
Nam thanh niên vô tư dùng chân điều khiển vô lăng xe ô tô - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, ai nấy đều vô cùng bức xúc trước hành động thiếu suy nghĩ, coi thường tính mạng của chính mình và người khác của nam thanh niên. Chưa kể, đây còn là hành vi ngang nhiên coi thường pháp luật.

Hiện đoạn clip vẫn đang được chia sẻ và nhận nhiều ý kiến bình luận của cư dân mạng.

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