Từ manh mối ‘5 người ở quán ăn’ đến phát hiện động trời 2 Chủ tịch phường 'bay lắc' ở TP. Đà Lạt

Tin nóng 03/04/2021 09:01

Liên quan đến vụ việc 2 Chủ tịch phường sử dụng ma túy ở TP. Đà Lạt, cơ quan chức năng vừa hé lộ manh mối giúp phát hiện được vụ việc.

Theo Báo Công an, tối 24/3/2021, lãnh đạo Công an TP. Đà Lạt nhận được tin báo một nhóm 5 người đang có mặt tại một quán ăn ở phường 9, TP.Đà Lạt có biểu hiện như mới sử dụng ma tuý. Ngay sau đó, công an TP. Đà Lạt đã tiến hành xác minh, theo dõi. Khi lực lượng chức năng đến quán ăn, cả 5 người nói trên đang rời quán đi về một căn nhà trên địa bàn phường 9. Đây là căn nhà do Nguyễn Đức Anh (SN 1981, hộ khẩu tại phường 4, TP.Đà Lạt) thuê của 1 người khác.

"Mặc dù không bắt được quả tang 5 người trên sử dụng ma tuý, nhưng qua thu giữ được một ít ma tuý có liên quan đến nhóm thanh niên này nên Cảnh sát ma tuý test nhanh, kết quả cho thấy cả 5 đều dương tính với chất ma tuý", báo Công an cho hay.

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Ma túy dạng Ketamin - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, 5 người dương tính với ma túy gồm: ông Nguyễn Đình Khoa (Chủ tịch UBND phường 1); ông Vũ Thành Sơn (Chủ tịch UBND phường 6); Nguyễn Đức Anh; Hai người khác chơi chung nhóm.

Liên quan đến vụ việc 2 Chủ tịch phường sử dụng ma túy, Thành uỷ Đà Lạt đang chỉ đạo xử lý hai cán bộ nói trên theo đúng Quy định 102 của Đảng. Cơ quan điều tra Công an TP.Đà Lạt vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc và các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, ông Nguyễn Đình Khoa giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường 1 vào năm 2020; Ông Vũ Thành Sơn làm Chủ tịch UBND phường 6 từ năm 2018.

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