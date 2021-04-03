Đoạn chia sẻ của cô gái như sau: "Ngày 25/1/2020, cái Tết em không bao giờ quên được nơi xứ người. Khi mà một con bé du học sinh vừa kiếm được việc làm thêm đầu tiên ở Hàn Quốc, quen biết thêm vài người đồng nghiệp nên nhẹ dạ đồng ý cùng đón một bữa tiệc giao thừa, để rồi cả cuộc sống về sau này hoàn toàn bị hủy hoại.

Mới đây, trên một hội nhóm Facebook bất ngờ chia sẻ bài viết của bạn nữ có tên là Đ.D kể về trải nghiệm bị hiếp dâm tập thể của mình. Theo đó, D. là du học sinh Việt ở Hàn Quốc và vào đầu năm 2020 đã bị một nhóm thanh niên cũng là du học sinh làm hại.

Hôm đó không phải ca làm của em nhưng thằng đồng nghiệp nó gọi em đến phụ vì khách đông, muộn quá em phải đi bus lâu nên tận 11 giờ mới đến, vừa lúc quán đóng cửa rồi, nên nó rủ em qua nhà nó ăn tất niên đi cho đỡ mất công, toàn nhân viên quán với mấy đứa bạn nó nữa, em đến giao lưu sau này sinh hoạt bên Hàn có gì thắc mắc hỏi chúng nó cho tiện. Em đồng ý. Một phần em không muốn đón giao thừa một mình, một phần lúc làm việc thằng đồng nghiệp này khá tốt nên em tin tưởng, hơn nữa nhân viên quán cũng có con gái, đến xong về cùng mấy chị cũng an tâm.

Tất cả những gì em nói đều có bằng chứng giấy tờ xác minh. Tài liệu bằng tiếng Hàn nhưng em sẽ giải thích đầy đủ tại đây ạ, nếu mọi người chọn tin vào một vài cái nick ảo bôi nhọ danh dự em hơn thì em cũng đành chịu.

Khi em đến ga tàu gần nhà nó thì có 1 thằng ra dẫn em vào, bảo là bạn thân nó. Em cũng ok thôi, tính đón giao thừa xong cái là về nên lững thững đi theo nó. Mở cửa nhà ra mới biết tiệc sắp tàn rồi, bọn nó kêu em cụng 1 ly để chúc mừng năm mới, biết tửu lượng kém nên uống hết tầm 1 cái cốc giấy, ai ngờ sau đó em mới thấy không ổn. Khi bọn con gái đã đi về gần hết thì tay chân em không còn sức đứng lên cũng khó khăn nhưng em vẫn cố lết dậy đòi về, nhưng trước mắt em khung cảnh bắt đầu trở nên hoảng loạn khi đứa con gái cuối cùng đứng dậy bỏ đi theo sau là 1 tiếng đóng cửa, để lại căn phòng chỉ còn em và 7 thằng con trai.

Thằng dẫn em vào nhà mở đầu trước, nó bế em lên giường. Lúc này em vẫn còn ý thức được tay chân vung loạn xạ thì 1 thằng ngồi lên người em, đẩy thằng kia ra hét lên: Của một mình mày à”, rồi 2 3 4...7 đứa, kẻ quay phim kẻ lột đồ, chúng nó vấy bẩn em bằng những trò đồi bại, còn thằng đồng nghiệp của em thì vừa quay phim vừa cổ vũ. Chúng nó chỉ dừng lại khi vùng kín của em ra nhiều máu, giọng em lạc đi vì van xin, cuối cùng 1 thằng trong hội đứng lên bảo chơi chán rồi, cho nó về đi. Nhưng cho về kiểu gì ạ? Lúc này nó lấy cái áo khoác to ra quấn quanh người em, nửa bế nửa kéo em lên xe taxi, một tay lấy thẻ chứng minh thư của em, một tay lấy tiền từ trong ví em đọc địa chỉ cho ông tài.

Về đến nhà em đã gần mất đi ý thức rồi, nó gần như bế em hoàn toàn luôn (đoạn này có camera ghi lại trên đường). Nhà bị hỏng khóa nên nó mở cửa xong ném em lên giường rồi tiếp tục cởi quần áo, em chỉ biết nhìn nó bằng ánh mắt căm thù cùng mấy câu lặp lại em xin anh, nhưng nó vẫn đeo bao cao su vào kèm câu không sao đâu, cho anh 1 lần nữa".

Chia sẻ của cô gái tên D. trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Cô gái tiếp tục kể lại sự việc và lúc được người bạn báo cảnh sát, dẫn đi giám định - Ảnh: Internet

Trải qua 9 tháng kiện tụng và phải liên tục chuyển nhà, đổi địa chỉ và trốn chạy trước những lời đe dọa nặc danh, ép hủy đơn kiện.

Sau cùng, D. thắng kiện, có 3 người cưỡng bức và 1 người đồng phạm đứng quay phim chụp ảnh D. phải chịu tội. Tuy vậy, D vẫn đặt bút ký vào giấy thỏa thuận tha bổng cho những người đó hưởng án treo để được về nước vì gia đình họ xin như vậy. Đổi lại, D. mất khả năng làm mẹ nhưng không nhận được khoản bồi thường 40 triệu Won (800 triệu đồng) theo như phán quyết.

Và mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, dù sự việc đã được tòa tuyên án nhưng gần nửa tháng nay, D. lại tiếp tục bị đe dọa nặc danh.

"Gần nửa tháng nay không một ngày nào em không nhận được những lời đe dọa nặc danh từ bọn bôi nhọ danh dự, những kẻ đội lốt bạn bè của em đã cung cấp địa chỉ nhà em cho chúng nó. Thậm chí chúng đã đến nơi em làm việc rêu rao, bịa đặt về em khiến em không thể tiếp tục công việc của mình. Xin mọi người, những ai có con gái, em, chị hay mẹ... nhìn thấy người phụ nữ mình thương yêu, bảo vệ xảy ra chuyện như vậy sẽ hiểu phần nào được nỗi thống khổ của gia đình em hiện tại. Em nói lên những lời này chấp nhận mọi sự tranh cãi, sự thật chỉ có một, em ngu dại vì đã tin tưởng người khác, nhưng lỗi lầm đó không đáng để em phải chịu kết quả như thế này. Vài tháng ngồi tạm giam của chúng nó đổi lại một cuộc đời bị hủy hoại, năm tháng trốn chạy giữa quá khứ và hiện tại để giữ lấy tính mạng mình".

Cô gái đưa ra phán quyết của tòa án sau sự việc đau lòng - Ảnh: Internet

Sau khi đăng tải, bài viết của D. đã nhận được hàng chục ngàn lượt cảm xúc và bình luận. Trong đó, rất nhiều bạn trẻ ở Việt Nam và du học sinh cũng đều bày tỏ sự đồng cảm đối với nỗi mất mát của D. cũng như lên án hành động “thú tính” của 4 thanh niên kia. Hiện vụ việc hiện tại đã bắt đầu xôn xao khắp các hội nhóm khác trên mạng xã hội với nhiều tình tiết, câu chuyện phức tạp đan xen khiến mọi người hoang mang không biết sự thật vụ việc cuối cùng ra sao.

Chưa rõ thực hư thế nào, vụ việc vẫn chưa có kết luận hay phản hồi chính thức nào từ phía các cơ quan chức năng đến thời điểm hiện tại.