Tai nạn thương tâm trên đèo Bảo Lộc, 2 nữ sinh viên qua đời khi trên đường về thăm nhà

Tin nóng 03/04/2021 09:25

Cuối tuần về thăm nhà, 2 nữ sinh viên là chị em con cô cậu chết thương tâm do bị xe tải đổ đèo Bảo Lộc tông trúng. Vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc này đã khiến giao thông bị ách tắc cả 2 chiều trong nhiều giờ.

Theo báo Lâm Đồng, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 22 giờ 20 phút tối 2/4 trên đèo Bảo Lộc. Hai nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Châu Giang (22 tuổi) và chị Nguyễn Cao Trang Thư (19 tuổi), cùng ngụ tại xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc. Cả 2 nạn nhân là chị em cô cậu đang theo học tại một trường cao đẳng ở TP Hồ Chí Minh. Cuối tuần, 2 nữ sinh viên đi xe máy về thăm nhà thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Theo đó, khi đang lên đèo Bảo Lộc, xe của chị Thư bất ngờ bị xe tải chở phế liệu do tài xế H.T.V. (49 tuổi, ngụ tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đang xuống đèo Bảo Lộc lấn qua phần đường bên trái tông trực diện. Cú tông mạnh khiến 2 nữ sinh viên tử vong tại chỗ. 3 người trên xe tải gồm tài xế và 2 phụ xe thoát nạn.

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Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Lâm Đồng
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Chiếc xe máy bị biến dạng, văng ra xa - Ảnh: Báo Lâm Đồng
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Tại hiện trường, chiếc xe tải hư hỏng nặng. Các loại phế liệu, dầu nhớt trên xe đổ tràn ra đường kéo dài hàng chục mét  - Ảnh: Báo Lâm Đồng

Vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc này đã khiến giao thông bị ách tắc cả 2 chiều trong nhiều giờ. xe cộ nối đuôi nhau hàng nhiều km. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

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