Đi tập gym nhưng hot girl liên tục khoe ‘vốn tự có’ khiến chàng PT ‘mặt đỏ như gấc’

Nhịp sống trẻ 03/04/2021 12:01

Eimi Fukada - nàng hot girl nổi bật nhất năm 2020 của làng phim 18+ Nhật Bản đã khiến chàng PT của mình “mặt đỏ như gấc”, thẹn thùng không nói nên lời vì cô nàng quá khêu gợi và quyến rũ.

Eimi Fukada - nàng hot girl phim 18+ của ngành công nghiệp AV Nhật Bản vừa khiến cho tất cả fan hâm mộ của mình phải đỏ mặt với vlog gần nhất. Trong clip cô nàng đi tới phòng gym với gương mặt được trang điểm đậm và còn mang theo luôn cả bộ kính VR.

Chẳng hiểu có phải vì lâu rồi không được tham gia diễn xuất nên nhớ nghề hay không mà Eimi Fukada "tương tác" với anh chàng HLV may mắn cũng thân mật không kém gì bạn diễn vậy. Eimi không ngần ngại khoe vóc dáng cực kỳ nóng bỏng của mình. Trong đó, “hút mắt” nhất chính là màn khoe đôi gò bồng đảo xinh đẹp của Eimi ở khoảng cách rất gần với chàng PT.

Eimi Fukada 1
Vẻ quyến rũ và nóng bỏng của hot girl Eimi Fukada - Ảnh: Internet

Về phần mình, chàng huấn luyện viên lại có phần xấu hổ, ngượng ngùng và thậm chí sau đó, khi hướng dẫn cho cô nàng hot girl xinh đẹp, anh chàng cũng tỏ ra khá ngại ngần trong việc tiếp xúc cơ thể thì phải.

Đi tập gym nhưng hot girl liên tục khoe ‘vốn tự có’ khiến chàng PT ‘mặt đỏ như gấc’ - Ảnh 2
Hình ảnh nóng bỏng của Eimi Fukada trong phòng tập gym - Ảnh: Internet

Xem xong vlog gợi cảm này, bên cạnh việc khen ngợi nhan sắc xinh đẹp của Eimi Fukada thì các đấng mày râu cũng không quên bày tỏ sự ghen tị với anh chàng HLV có số hưởng.

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Chiếc quần bò thiếu một mảnh vải khá lớn, cắt xẻ táo bạo đúng khu vực nhạy cảm khiến chị thu ngân cũng giật mình quay đi!

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