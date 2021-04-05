Ngày 5/4, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, vừa bắt giữ một nam thanh niên để điều tra về hành vi Giết nữ công nhân vệ sinh môi trường.
Theo nguồn tin từ báo Công an Nhân dân, đêm 4/4, trong lúc đi thu gom rác, một nữ công nhân vệ sinh môi trường đã xảy ra cự cãi với một nam thanh niên. Sau đó, nam thanh niên này đã dùng gạch đập nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi phong toả hiện trường để làm công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, Công an đã xác minh và bắt giữ một nam thanh niên là nghi phạm gây ra vụ án mạng.
Công an quận Cầu Giấy thông tin, nghi phạm gây án bị bệnh về thần kinh. Giữa anh ta và nạn nhân không có mâu thuẫn gì với nhau. Thông tin về việc nạn nhân và kẻ gây án có mâu thuẫn về tiền bạc là hoàn toàn không chính xác.