Ngày 5/4, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, vừa bắt giữ một nam thanh niên để điều tra về hành vi Giết nữ công nhân vệ sinh môi trường.

Theo nguồn tin từ báo Công an Nhân dân, đêm 4/4, trong lúc đi thu gom rác, một nữ công nhân vệ sinh môi trường đã xảy ra cự cãi với một nam thanh niên. Sau đó, nam thanh niên này đã dùng gạch đập nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Công an khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ án - Ảnh: Công an Nhân dân

Sau khi phong toả hiện trường để làm công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, Công an đã xác minh và bắt giữ một nam thanh niên là nghi phạm gây ra vụ án mạng.

Công an quận Cầu Giấy thông tin, nghi phạm gây án bị bệnh về thần kinh. Giữa anh ta và nạn nhân không có mâu thuẫn gì với nhau. Thông tin về việc nạn nhân và kẻ gây án có mâu thuẫn về tiền bạc là hoàn toàn không chính xác.

Tai nạn thương tâm trên đèo Bảo Lộc, 2 nữ sinh viên qua đời khi trên đường về thăm nhà Cuối tuần về thăm nhà, 2 nữ sinh viên là chị em con cô cậu chết thương tâm do bị xe tải đổ đèo Bảo Lộc tông trúng. Vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc này đã khiến giao thông bị ách tắc cả 2 chiều trong nhiều giờ.

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