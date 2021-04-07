Hà Nội: Xuất hiện 'hố tử thần' nuốt trọn giàn khoan và phần trước 3 căn nhà

Tin nóng 07/04/2021 10:33

Một "hố tử thần" rất lớn vừa bất ngờ xuất hiện trên tỉnh lộ 419, đoạn chạy qua phố chợ, thôn 2 xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Theo Dân Việt, tối ngày 6/4, trên đường tỉnh lộ 419, đoạn qua địa bàn xã Quảng Bị xuất hiện "hố tử thần" sâu khoảng 5m, rộng 30m2 đã "nuốt" trọn khoảng sân trước 3 nhà dân.

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 Hố tử thần xuất hiện 'nuốt' trọn giàn khoan và sân trước 3 căn nhà - Ảnh: Dân Việt

Ông Vũ Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Quảng Bị cho biết khoảng 16 giờ 45 chiều 6/4, gia đình ông Đặng Đình Nhâm (trú thôn 2, xã Quảng Bị) tổ chức khoan giếng. Khi khoan đến độ sâu khoảng 47m thì giàn khoan bị nghiêng. Thấy nguy hiểm, tổ thợ khoan đã bỏ chạy, đồng thời hô hoán chủ nhà và hàng xóm sơ tán. Chỉ sau ít giờ, một "hố tử thần" xuất hiện, "nuốt" trọn giàn khoan và một phần các căn nhà xung quanh.

Theo như quan sát, hố tử thần ăn vào trong nền nhà khá sâu, một phần nền móng của một căn nhà bị đứt gãy, lộ rõ móng nhà. "Hiện khu vực xã Quảng Bị chưa có nước sạch nên nhiều nhà phải sử dụng giếng khoan nên đây cũng có thể là một trong các nguyên nhân gây ra sụt lún", một người dân cho biết.

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 Vụ sụt lở khiến căn nhà bị sụp đổ, nhìn thấy rõ móng nhà - Ảnh: Dân Việt

Sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Quảng Bị đã huy động lực lượng công an tiến hành phong tỏa hiện trường, cảnh báo nguy hiểm cho người dân. Rất may vụ sụt lún không gây thương vong về người. Tuy nhiên, chính quyền đã tạm thời sơ tán khoảng 20 hộ dân đi nơi khác tránh xa vùng nguy hiểm.

Theo người dân địa phương, "hố tử thần" đã ảnh hưởng tới ít nhất 5 nhà dân và đang đe dọa các nhà lân cận. Miệng hố đã được chính quyền đổ đá lấp nhưng vẫn rất sâu và đã xuất hiện nhiều vết nứt mới trên mặt đường.

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 Công an phong tỏa hiện trường - Ảnh: Dân Việt

Sự việc "hố tử thần" xuất hiện ở ngay mặt tỉnh lộ 419, nơi giao thông đông đúc nên người dân hiếu kỳ tập trung rất nhiều. Chính quyền địa phương phải lập chốt phong tỏa, phân luồng giao thông từ xa và cấm người dân lại gần để đề phòng rủi ro.

Từ khóa:   tin tức trong nước Tin tức Hà Nội xuất hiện hố tử thần

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