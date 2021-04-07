Chính quyền và người dân xã Đăk Nhoong huyện Đăk Glei, thành phố Kon Tum đã tìm thấy thi thể của 2 em nhỏ bị đuối nước vào chiều cùng ngày tại suối Đăk Nhoong.

Theo thông tin từ Thông Tấn Xã, ông A Nhập, Chủ tịch UBND xã Đăk Nhoong cho biết, khoảng 17 giờ ngày 7/4, chính quyền và người dân xã Đăk Nhoong huyện Đăk Glei, Kon Tum đã tìm thấy thi thể của 2 em nhỏ bị đuối nước vào chiều cùng ngày tại suối Đăk Nhoong.

Thông tin ban đầu cho biết, khi cả nhà đang nấu cơm, em Y Ngọc (5 tuổi, con gái anh A Cần và chị Y Nã) cùng A Triệu Lộc (3 tuổi, con trai anh A Liên và mẹ là Y Mi) rủ nhau đi ra sau nhà chơi. Khi ra đến lòng suối gần đó, khả năng cao cả 2 bị trượt chân xuống suối và chết đuối.

Suối Đăk Nhoong - nơi 2 đứa trẻ chết đuối thương tâm - Ảnh: VOV

Sau khi không thấy con, cả gia đình đã đi tìm. Đến chiều tối mọi người trong thôn mới phát hiện thi thể 2 em dưới lòng suối liền lập tức báo cho cha mẹ và chính quyền địa phương.

Được biết, 2 bé là chị em họ, hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn. Ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền xã cùng các tổ chức đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên và giúp đỡ gia đình lo hậu sự an táng cho 2 cháu bé.

Đây là vụ tai nạn thương tâm thứ 2 về đuối nước xảy ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trước đó, ngày 22/3, tại xã Hòa Bình, cũng đã xảy ra một vụ đuối nước làm 3 học sinh tiểu học tử vong.

Chiều ngày 7/4, Việt Nam có thêm 11 ca mắc COVID-19 Bản tin chiều ngày 7/4 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam có thêm 11 ca mắc COVID-19. Tất cả là người nhập cảnh đã cách ly ngay.

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