Cái kết 'đắng' cho chồng hờ khi bị vợ tố quan hệ lúc chưa đủ 16 tuổi

Ngày 15/4, Đỗ Trần Nhật Linh bị truy tố về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Người đâm đơn kiện lại chính là vợ mình.

VTC News đưa tin, vào ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Phước (Tiền Giang) vừa đề nghị truy tố Đỗ Trần Nhật Linh (22 tuổi, ngụ ấp 2, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Trước đó, bị can Linh đã bị Viện KSND, huyện Tân Phước phê chuẩn quyết định khởi tố tội danh vào ngày 10/12/2020. Người đâm đơn chính là vợ Linh, N.T.S. (SN 2004, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước).

Theo điều tra, ngày 24/8/2018, N.T.S. và Đỗ Trần Nhật Linh có quen biết nhau, cả hai nhắn tin qua lại, sau đó phát sinh tình cảm rồi Linh rủ S. đi chơi.

Trong khi đó, Linh và S. đã thực hiện hành vi giao cấu tại quán cà phê sân vườn và nhà nghỉ.

Quán cà phê chòi nơi diễn ra sự việc - Ảnh: VTC News

Đến tháng 7/2019, S. phát hiện mang thai khoảng 3 tháng. Gia đình 2 bên thỏa thuận cho 2 người sống chung như vợ chồng tại nhà mẹ ruột của Linh. Vào đầu tháng 1/2020, S. sinh một bé trai.

Tuy nhiên, trong thời gian chung sống, hai người này xảy ra mâu thuẫn nên S. làm đơn tố giác Linh có hành vi giao cấu với mình dẫn đến mang thai và sinh con lúc chưa đủ 16 tuổi.

Nữ sinh lớp 10 nghi bị nhóm nam sinh chuốc say, xâm hại tập thể Sau khi một clip nóng có độ dài 9 giây phát tán, một ông bố mới biết con mình bị hiếp dâm tập thể. Ngay lập tức, ông đã gửi đơn tố các đến cơ quan công an.

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