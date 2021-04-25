Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ - Ông Phạm Sanh Châu mới đây cho biết, một kỹ sư người Việt xây trụ sở cho Đại sứ quán đã bị dương tính Covid-19 . Bên cạnh đó, đất nước Ấn Độ với 1,3 tỷ dân đang rơi vào "thảm cảnh" thương vong vì dịch bệnh.

Đại sứ cho biết, ông đã phải nhờ đến sự trợ giúp của Bộ Ngoại giao Ấn Độ để hỗ trợ cho kỹ sư này được nhập viện điều trị và may mắn đã "giành" được một suất cứu chữa.

Không tránh khỏi sự hoành hành đó, nhiều người Việt đang sinh sống, làm việc tại đây cũng đối diện với nguy cơ lây nhiễm và mắc bệnh. Đặc biệt, phải kể đến một kỹ sư người Việt xây dựng trụ sở cho Đại sứ quán đã rơi vào tình trạng nguy kịch khi nhiễm Covid-19.

"May mắn nhờ sự giúp đỡ của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Ấn Độ và các Vụ chức năng mà Đại sứ quán "giành" được một giường chữa bệnh cho một kỹ sư Việt Nam đang xây Trụ sở cho Đại sứ quán". Ngoài ra, ông Phạm Sanh Châu còn cho biết, người kỹ sư đã sốt trên 39 độ sau 5 ngày liên tiếp mà không có dấu hiệu thuyên giảm.

Ăn uống không được, nồng độ oxy trong máu giảm xuống mức "gần chạm đáy". Nguy cơ đối mặt với cái chết là rất cao. "Súp yến đổ vào miệng mà vẫn không trôi. Có lúc nồng độ oxy trong máu dưới 90%, mức có thể gây tử vong". Tuy nhiên, không chỉ một mình kỹ sư, mà công trường xây dựng Trụ sở mới cũng đã trở thành ổ dịch.

Đại sứ Phạm Sanh Châu kể lại: "Phải đích thân 'xuất Đại sứ' để đảm bảo có được giường bệnh ở bệnh viện Apollo, mặc dù về nguyên tắc Bộ Ngoại giao nước bạn đồng ý và trực tiếp hỗ trợ. Đau đớn biết rằng để có được "giường bệnh" này có thể phải đánh đổi bằng sinh mạng của người khác. Có được giường mừng rơi nước mắt vì vừa tủi vừa thương. Nhưng mãi vẫn không nhập viện được vì họ không tìm thấy kết quả xét nghiệm dương tính đâu, đành để bệnh nhân ngồi ngoài đường chờ".

Sau 3 tiếng chờ đợi, bệnh nhân được đưa vào phòng oxy thì lượng oxy trong máu chỉ còn 84%, nhờ máy thở lên được 92% nên đã may mắn qua cơn nguy kịch.

Tình hình đất nước Ấn Độ hiện tại đang ở trong thế "ngàn cân treo sợi tóc". Khi giường bệnh không còn, máy thở oxy cũng hết. Thậm chí, cứ 40 giây lại có một người chết vì dịch Covid-19. So với thời kỳ chiến tranh, sinh tử chỉ cách nhau một gang tấc. Nhưng tử vì bệnh còn đáng sợ hơn nhiều.

Đại sứ Phạm Sanh Châu đau lòng khi chứng kiến tai ương dịch bệnh thế kỷ - Ảnh: FBNV

"Trong cuộc đời của mình kể cả những lúc nằm trong hầm trú ẩn để tránh máy bay ném bom của Mỹ vào những năm 1970, chưa bao giờ cảm thấy lằn ranh giữa cái chết và sự sống lại mỏng manh đến thế. Giờ đây nếu ai mắc Covid-19 ở đây thì chỉ còn trông cậy vào sức đề kháng của bản thân và sự may rủi của số phận vì gọi điện đến bệnh viện nào thì cũng được cho biết là giường bệnh không còn, máy thở oxy đã hết và oxy cũng hết luôn. Trong 24 giờ qua đã có 315.000 ca nhiễm và 2.100 người chết. Cứ 40 giây lại có một người chết vì Covid-19. Mà họ đâu có phải xa lạ gì, nhiều người là mối quen biết và đối tác làm việc của Đại sứ quán". Nguyên văn lời nói của Đại sứ Phạm Sanh Châu.

Chứng kiến thảm cảnh như vậy, người tử vong quá nhiều đến ngay cả lò thiêu xác cũng không còn chỗ, ông Phạm Sanh Châu không kìm nổi nước mắt. "Không muốn khóc mà nước mắt cứ trào ra. Nhìn ra đường chỉ nhìn toàn thấy xe cứu thương chạy ngược xuôi. Đến lò thiêu xác cũng quá tải đành mang xác ra vườn lấy cành khô trên cây mà đốt".

Mặc dù là đất nước sản xuất 60% vắc xin phòng bệnh trên thế giới, nhưng vẫn không qua khỏi "kiếp nạn" này. Ấn Độ hiện đang là "tâm chấn" của Covid-19, phải vật lộn đối phó với đại dịch thế kỷ. Theo số liệu thống kê, đất nước này đã ghi nhận 16,6 triệu ca mắc Covid-19, 13,9 triệu người đã bình phục và 190,000 người đã tử vong. Với tình hình hiện tại, con số người mắc bệnh và tử vong được dự đoán sẽ còn tăng cao.