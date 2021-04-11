Chiều 11/4: Có 1 ca mắc COVID-19 ở Kiên Giang

Tin nóng 11/04/2021 18:15

Bản tin chiều 11/4 của Bộ Y tế cho biết có 1 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Kiên Giang. Việt Nam hiện có 2.693 bệnh nhân.

Thông tin ca mắc mới: 01 ca mắc mới (BN2693) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang. Cụ thể:

CA BỆNH 2693 (BN2693): Bệnh nhân nam, 27 tuổi, địa chỉ tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Ngày 08/4/2021, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 10/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế Thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 11/4: Việt Nam có tổng cộng 1570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 910 ca.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 11/4: 01 ca mắc mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Chiều 11/4: Có 1 ca mắc COVID-19 ở Kiên Giang - Ảnh 1

Có thêm 6 ca mắc COVID-19 tại Bắc Giang, Đà Nẵng, Quảng Nam và TP HCM

Có thêm 6 ca mắc COVID-19 tại Bắc Giang, Đà Nẵng, Quảng Nam và TP HCM

Bản tin chiều 5/4 của Bộ Y tế cho biết có 6 ca mắc COVID-19 tại 4 địa phương là Bắc Giang, Đà Nẵng, Quảng Nam và TP HCM. Đây là các ca bệnh nhập cảnh được cách ly ngay.

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Từ khóa:   Covid-19 Kiên Giang dương tính Covid-19 Covid-19 Việt Nam

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