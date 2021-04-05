Có thêm 6 ca mắc COVID-19 tại Bắc Giang, Đà Nẵng, Quảng Nam và TP HCM

Tin nóng 05/04/2021 18:17

Bản tin chiều 5/4 của Bộ Y tế cho biết có 6 ca mắc COVID-19 tại 4 địa phương là Bắc Giang, Đà Nẵng, Quảng Nam và TP HCM. Đây là các ca bệnh nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mắc mới: 06 ca mắc mới (BN2632-2637) là các ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Bắc Giang (01), Đà Nẵng (02), Quảng Nam (02) và TP HCM (1). Cụ thể:

- CA BỆNH 2632 (BN2632) ghi nhận tại Bắc Giang: Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Ngày 31/3/2021, bệnh nhân trên từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Giang.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 05/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 2633 (BN2633) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 23 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

- CA BỆNH 2634 (BN2634) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Ngày 03/4/2021, các bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN319 (BN2633) và chuyến bay VN5319 (BN2634), đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm ngày 04/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. 

- CA BỆNH 2635 (BN2635) ghi nhận tại Quảng Nam: Bệnh nhân nam, 34 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

- CA BỆNH 2636 (BN2636) ghi nhận tại Quảng Nam: Bệnh nhân nam, 32 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 02/4/2021, các bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN311 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm ngày 04/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Quảng Nam.

- CA BỆNH 2637 (BN2637) ghi nhận tại TP HCM: Bệnh nhân nam, 40 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ.

Ngày 01/4/2021, bệnh nhân trên từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay 6E9471 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP HCM.

Kết quả xét nghiệm ngày 03/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 05/4: Việt Nam có tổng cộng 1603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 910 ca, riêng Hải Dương có 726 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

10 tỉnh, thành phố (Hoà Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP. Hồ Chí Minh) đã qua 51 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng;

- Hà Nội đã 48 ngày và Hải Phòng 41 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 05/4: 06 ca mắc mới, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

 Có thêm 6 ca mắc COVID-19 tại Bắc Giang, Đà Nẵng, Quảng Nam và TP HCM - Ảnh 1

 

TP HCM: Thêm 3 người nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 2580

TP HCM: Thêm 3 người nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 2580

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM cho biết tính đến chiều 28/3, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 3 trường hợp nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 2580. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy cả 3 người này đều âm tính lần 1 với Covid-19.

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Từ khóa:   Covid-19 TP.HCM dương tính Covid-19 Covid-19 Việt Nam

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