Chiều 12/3, Việt Nam có 15 ca mắc COVID-19 mới

- CA BỆNH 2536 (BN2536): nữ, 24 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Philippines. Ngày 10/03/2021, từ Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Nội Bài, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 12/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh).

Thông tin ca mắc mới : 15 ca mắc mới (BN2536-2550) trong đó có 13 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh (1 Quảng Ninh, 1 Bình Dương, 11 Đồng Tháp) và 02 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương. Cụ thể:

- CA BỆNH 2537 (BN2537): nam, 58 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Hồng Kông. Ngày 10/03/2021, từ Philippines nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bình Dương. Kết quả xét nghiệm ngày 11/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

- CA BỆNH 2539 (BN2539), nữ, 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

- CA BỆNH 2540 (BN2540), nữ, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện An Đồng, TP. Hải Phòng.

- CA BỆNH 2541 (BN2541), nữ, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

- CA BỆNH 2542 (BN2542), nữ, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

- CA BỆNH 2543 (BN2543), nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

- CA BỆNH 2544 (BN2544), nam, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

- CA BỆNH 2545 (BN2545), nam, 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

- CA BỆNH 2546 (BN2546), nam, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- CA BỆNH 2547 (BN2547), nam, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

- CA BỆNH 2548 (BN2548), nam, 38 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Ngày 10/03/2021 BN2538-2548 từ UAE (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai. Kết quả xét nghiệm ngày 11/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

- Ca bệnh BN2549 (BN2549) ghi nhận tại TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là công nhân Công ty Poyun, F1 của BN2296 và BN2402, đã được cách ly tập trung trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 11/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.

- Ca bệnh BN2550 (BN2550) ghi nhận tại TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là công nhân Công ty Poyun, đã được cách ly tập trung trước đó, kết quả xét nghiệm ngày 10/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.

Chiều 12/3, có 2 ca mắc COVID-19 tại Hải Dương và 13 ca nhập cảnh - Ảnh minh họa: Sức khỏe & Đời sống

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 12/3: Việt Nam có tổng cộng 1592 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 899 ca.

Trong đó, riêng Hải Dương có 715 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca)

10 tỉnh, thành phố đã qua 27 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, đã 24 ngày không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

Hải Phòng: tính từ ca bệnh mắc gần nhất đến nay đã 17 ngày thành phố này không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

Tính từ 6h ngày 12/3 đến 18h ngày 12/3: 15 ca mắc mới, trong đó có 13 ca nhập cảnh được cách ly ngay.