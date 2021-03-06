13 địa phương nào tiêm vaccine Covid-19 đợt đầu? Đối tượng nào sẽ được ưu tiên?

Theo kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 giai đoạn 2021-2022 được Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long ký ban hành ngày 6/3, các địa phương được tiêm phòng đợt đầu gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hòa Bình, Gia Lai, Bình Dương, Điện Biên, Hà Giang.

Theo thông tin từ Người Lao Động, sáng ngày 6/3, Bộ Y tế đã tập huấn trực tuyến với 700 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố triển khai tiêm vaccine Covid-19. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay. Từ nay đến cuối năm 2021, dự tính ngành y tế sẽ triển khai tiêm hơn 100 triệu liều vaccine Covid-19 cho người dân.

Còn theo VnExpress, trong kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 giai đoạn 2021-2022 được Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long ký ban hành ngày 6/3, các địa phương gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hòa Bình, Gia Lai, Bình Dương, Điện Biên, Hà Giang là 13 tỉnh thành đầu tiên được triển khai tiêm chủng.

Được biết, Việt Nam dự kiến có 150 triệu liều vaccine trong năm nay và đầu năm sau, được chia thành 7 đợt. Đơn vị cung ứng là từ AstraZeneca, Covax và từ nguồn sản xuất trong nước.

Ngày 24/2, hai lô đầu tiên với 117.600 liều đã về đến Việt Nam. Ngày 8/3 tới đây, sẽ triển khai tiêm mũi vắc-xin Covid-19 đầu tiên cho các đối tượng ưu tiên trong tuyến đầu chống dịch gồm: nhân viên y tế đang điều trị ca nhiễm Covid-19; thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp; người làm việc ở khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ; tổ Covid cộng đồng; tình nguyện viên; phóng viên; cán bộ lấy mẫu xét nghiệm; quân đội; công an.

Mục tiêu của kế hoạch là 95% những người có nguy cơ và cộng đồng được tiêm đủ mũi vaccine theo từng đợt.

Ngoài các địa phương đang có dịch, những tỉnh, thành có đô thị lớn, mật độ dân số cao, nhiều khu công nghiệp, đầu mối giao thông quan trọng cũng được ưu tiên tiêm vaccine Covid-19, triển khai theo hình thức tại chỗ và lưu động.

Tình nguyện viên tiêm thử vaccine Nano Covax đợt hai, tháng 2/2021 - Ảnh: VnExpress

Về ngân sách, Trung ương sẽ chi cho việc mua vaccine, vật tư tiêm chủng (bơm kim tiêm, hộp an toàn); vận chuyển và bảo quản... Các tỉnh, thành cân đối được ngân sách sẽ chi ngân sách địa phương mua vaccine; vận chuyển và bảo quản vaccine từ Trung ương về địa phương và tại địa phương. Cục Y tế dự phòng hướng dẫn tiêm chủng cho cơ sở khám chữa bệnh; giám sát sự cố bất lợi sau tiêm.

Sáng 6/3: Có 7 ca mắc COVID-19, 1 ca ở Thái Nguyên Ngày 6/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 thông tin có 7 ca mắc mới COVID-19, trong đó Hải Dương đã ghi nhận 6 ca; 01 ca còn lại là chuyên gia nhập cảnh được cách ly ngay tại Thái Nguyên.

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