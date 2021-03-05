Chiều 5/3: Thêm 6 ca mắc COVID-19 ở Kiên Giang, Bình Dương và Tây Ninh

Tính đến 18h ngày 5/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 thông tin có 6 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Kiên Giang, Bình Dương và Tây Ninh.

Cụ thể, số ca mắc ở Việt Nam: - Tính đến 18h ngày 5/3: Việt Nam có tổng cộng 1572 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 879 ca. - Tính từ 6h đến 18h ngày 5/3: 6 ca mắc mới đều là ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tính đến 18h ngày 5/3, đã có thêm 6 ca mắc COVID-19 mới ở Kiên Giang, Bình Dương và Tây Ninh - Ảnh minh họa: Sức khỏe & Đời sống Thông tin ca mắc mới: 6 ca mắc mới (BN-2494) là các ca nhập cảnh được cách ly ngay, trong đó có 1 ca nhập cảnh đường hàng không tại tỉnh Bình Dương và 5 ca nhập cảnh đường bộ vào tỉnh Tây Ninh (1) và Kiên Giang (4). Cụ thể: - CA BỆNH 2489 (BN2489): nữ, 52 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Ngày 22/2/2021, từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 4/3/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. - CA BỆNH 2490 (BN2490): nữ, 28 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. - CA BỆNH 2492 (BN2492): nữ, 24 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. - CA BỆNH 2493 (BN2493): nữ, 24 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. BN2490, BN2492, BN2493 từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Hà Tiên ngày 3/3/2021, đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 4/3/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. - CA BỆNH 2491 (BN2491): nam, 24 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại phường Mỹ Thoa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ngày 27/2/2021, từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Hà Tiên được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 4/3/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. - CA BỆNH 2494 (BN2494): nam, 43 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Trung Quốc. Ngày 19/2/2021, bệnh nhân từ Trung Quốc nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay BR391, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Bình Dương. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 4/3/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Hải Dương: Một sinh viên nghi nhiễm Covid-19 Ngày 4/3, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Hải Dương thông tin về một trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chieu-5-3-them-6-ca-mac-covid-19-o-kien-giang-binh-duong-va-tay-ninh-397884.html Theo Hạ Âu (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chieu-5-3-them-6-ca-mac-covid-19-o-kien-giang-binh-duong-va-tay-ninh-397884.html