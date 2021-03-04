Hải Dương: Một sinh viên nghi nhiễm Covid-19

Ngày 4/3, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Hải Dương thông tin về một trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương.

Theo Zing news đưa tin, trường hợp này là sinh viên T.T.M., ở 18/337, khu 17, phường Ngọc Châu, được lấy mẫu xét nghiệm hôm qua (3/3), thông qua xét nghiệm cho học sinh, sinh viên trong tỉnh muốn quay lại học tập tại các địa phương khác.

Ngay khi nhận được thông tin, phường Ngọc Châu đã phun khử khuẩn, dựng rào chắn phong toả tạm thời khu vực từ số nhà 18 đến 34, khu 17. CDC Hải Dương cũng lấy mẫu xét lần 2 với nữ sinh trên.

Từ ngày 27/1 đến nay, Việt Nam ghi nhận thêm 873 người mắc Covid-19 trong cộng đồng tại 13 tỉnh, thành phố.

CDC Hải Dương tổ chức xét nghiệm cho học sinh, sinh viên - Ảnh: Zing news

0h ngày 3/3, Hải Dương chính thức kết thúc 15 ngày thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh, gỡ bỏ lệnh phong tỏa với TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng.

Tuy nhiên, Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Như Dương, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Hà Nội), cho rằng không thể loại trừ trường hợp người khỏe mạnh mang virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng và xuất hiện ca mắc không rõ nguồn lây bất cứ lúc nào.

Kiên Giang: 13 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 Sáng 27/2, Kiên Giang đã ghi nhận 13 trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Các trường hợp nghi nhiễm đã được lấy mẫu tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 lần hai và trong ngày 27/2 sẽ có kết quả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-duong-mot-sinh-vien-nghi-nhiem-covid-19-397733.html