Hải Dương: Nam nhân viên bán xăng dương tính SARS-CoV-2

Chiều 25/2, Hải Dương thông tin về ca dương tính COVID-19 mới. Bệnh nhân tên T.C.L. (SN 1973, trú thôn Báo Đáp, xã Đại Hợp), là nhân viên bán xăng tại xã Kim Liên (huyện Kim Thành).
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Theo điều tra dịch tễ ban đầu, lịch trình của người này như sau:
-Ngày 21/1, anh T.C.L. chuyển từ cây xăng Hoàng Diệu ở huyện Gia Lộc sang cây xăng Kim Lương, xã Kim Liên ở huyện Kim Thành để làm việc.
-Từ ngày 21/1-23/2, hằng ngày anh lái xe máy tới cây xăng làm việc từ 17h đến 18h30 hôm sau. Quãng đường từ nhà anh đến nơi làm việc như sau: Ngã tư Mắc, xã Quang Phục (huyện Tứ Kỳ) – Phường Hải Tân (TP Hải Dương) – đường Thanh Niên – cầu vượt BigC – QL5 – cây xăng Kim Lương.
Hằng ngày, anh L. có tiếp xúc với F0 là anh L.D.M. (SN 1950, bảo vệ cây xăng). Ngoài ra bảo vệ, tại cây xăng Kim Lương, anh làm việc cùng anh N.Đ.V. (SN 1981, ở TP Hải Dương) là cửa hàng trưởng cùng 3 nhân viên khác.
-Trưa 23/2, anh L. vào nhà ông N.Đ.M., ở cùng thôn mua vịt. Khoảng thời gian Tết, anh L. không đi đâu mà chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình.
-Ngày 24/2, anh L. d di cách ly tại khu cách ly tập trung huyện Tứ Kỳ.
Đêm 24/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Tứ Kỳ đã phong tỏa thôn Báo Đáp, xã Đại Hợp. Lực lượng y tế cũng tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly đối với những người liên quan, đồng thời phun khử khuẩn khu vực phong tỏa, nơi ở bệnh nhân và các trường hợp F1, F2.
UBND huyện Tứ Kỳ đã yêu cầu UBND các xã thị trấn thông báo khẩn cho toàn bộ người về từ huyện Kim Thành khai báo, tự cách ly tại nhà và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trường hợp liên quan.
Đến nay, riêng huyện Tứ Kỳ có 2 ca dương tính với COVID-19 liên quan đến ổ dịch tại huyện Cẩm Giàng và Kim Thành.