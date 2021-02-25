Một trẻ sơ sinh có lượng virus Covid-19 gấp 51.148 lần bình thường, các nhà khoa học đau đầu vì chưa lý giải được

Roberta DeBiasi, người đứng đầu khoa bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện trên cho biết bà chưa thể đưa ra bất kỳ kết luận gì chỉ từ một trường hợp riêng lẻ. Tuy nhiên, điều này đã dấy lên một hồi chuông cảnh báo về biến thể bí ẩn này, nghi vấn nguồn gốc của loại virus mới được đặt ra tại các tiểu bang ở khu vực Đông Bắc của Mỹ. Theo đó, giới chức trách cũng chưa kết luận được trường hợp của em bé sơ sinh kia là ngẫu nhiên hay là sự biến chuyển của SARS-CoV-2.

Hầu hết trẻ em mắc Covid-19 đều hiếm khi có triệu chứng và thậm chí những ca phải nhập viện cũng chỉ ở thể nhẹ. Khi gặp ca đặc biệt này, các bác sĩ đã tiến hành giải mã gen của virus trong em bé trên và phát hiện ra một biến thể chưa từng thấy trước đó.

Một số chuyên gia cho rằng cách tốt nhất để bù đắp cho những hạn chế về việc giải mã gen là tập trung nhiều hơn vào trẻ em, bởi đối tượng này nhìn chung có khả năng chống lại virus hiệu quả hơn.

Jeremy Luban, một nhà virus học tại Trường Y Đại học Massachusetts cho biết, lượng virus trong mũi của em bé sơ sinh trên nhiều "bất thường và đáng chú ý". Tuy nhiên, ông cũng thận trọng đánh giá rằng điều này "có thể là do các đột biến N679S (tại khu vực Đông Bắc của Mỹ) hoặc đơn giản là bởi trẻ sơ sinh có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên virus có thể nhân lên không kiểm soát".

Trẻ em là đối tượng quan trọng trong 'cuộc chiến' giải mã gen lần này - Ảnh: The Washington Post

Cụ thể, tỷ lệ các ca bệnh nghiêm trọng ở trẻ em rất thấp. Khoảng 270 trẻ em tử vong vì Covid-19 trong số hơn 500.000 ca tử vong vì dịch bệnh này ở Mỹ. Đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được điều này.

Hiện vẫn chưa có bằng chứng cho thấy biến thể mang đột biến N679S hoặc các đột biến khác được phát hiện ở Anh, Nam Phi và Brazil gây nguy hiểm hơn cho trẻ em. Tuy nhiên, các nhà chức trách y tế tại Anh cho biết họ đang xem xét tỷ lệ gia tăng bất thường số ca mắc, đặc biệt ở trẻ em có độ tuổi từ 6 - 9 hiện nay ở nước này. Tại Italy, trường hợp “tăng vọt” này cũng xảy ra với học sinh tiểu học hoặc với độ tuổi nhỏ hơn.

Theo một báo cáo ngày 9/2 trên tạp chí y khoa BMJ, Israel cũng trải qua "sự tăng mạnh số ca mắc Covid-19 ở những người trẻ với hơn 50.000 trẻ em và thanh thiếu niên dương tính với SARS-CoV-2.

Còn tại Mỹ, các bác sĩ thuộc các trung tâm y tế lớn cũng ghi nhận số ca trẻ em mắc Covid-19 phải nhập viện tăng cao sau kỳ nghỉ.

Tại Viện Nhi Quốc gia, bác sĩ DeBiasi cho biết bệnh viện rất ngạc nhiên khi chứng kiến các bệnh nhân mắc hội chứng MIS-C (hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em) cần chăm sóc tích cực nhiều hơn so với năm ngoái. Nếu như tỷ lệ cần chăm sóc tích cực năm ngoái là 40 - 60% thì hiện nay, con số này là gần 90%.

Đến ngày 11/2, hơn 3 triệu trẻ em ở Mỹ đã dương tính với virus SARS-CoV-2 kể từ khi đại dịch bùng phát.

Nhà nghiên cứu thuộc Harvard Adrienne Randolph, người dẫn đầu nỗ lực nghiên cứu quốc tế về các ca mắc Covid-19 ở trẻ em nhận định rằng, vào những ngày đầu đại dịch, có ít trẻ em mắc bệnh hơn nên không ưu tiên đối tượng này trong quá trình giải mã gen như hiện tại.

Neville Sanjana, nhà di truyền học tại Trung tâm Nghiên cứu Gen và Đại học New York cũng không ngoại lệ khi cho rằng cần tập trung quá trình phân tích virus SARS-CoV-2 vào người trẻ tuổi hơn.

Như vậy, trường hợp của trẻ sơ sinh với lượng virus cao ở trên cũng là một ca bệnh bất thường. Mặc dù nhận định chưa có bằng chứng về việc các biến thể mới ảnh hưởng đến trẻ em nhưng hầu hết các nhà nghiên cứu đều cho rằng giữa lúc thế giới ghi nhận hàng triệu ca mắc mới, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra với những đột biến bên trong virus SARS-CoV-2.