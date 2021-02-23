Phát hiện 240 chủng đột biến COVID-19 tại ổ dịch lớn thứ 2 thế giới, nguy cơ lây nhiễm mạnh hơn

Tin nóng 23/02/2021 09:06

Ấn Độ hiện đang đứng thứ 2 thế giới về số ca mắc COVID-19, chỉ sau Mỹ. Các quan chức y tế thông tin, có tới 240 chủng virus SARS-CoV-2 đột biến trên khắp Ấn Độ trong thời gian qua. Đáng chú ý, chủng biến thể được phát hiện lần này có khả năng lây nhiễm cao hơn, thậm chí là ‘né’ phản ứng miễn dịch COVID-19.

Trả lời phỏng vấn NDTV, thành viên lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 - Shahshank Joshi cho biết các chủng virus mới có thể là nguyên nhân khiến số ca bệnh ở một số bang của Ấn Độ, bao gồm Maharashtra, gia tăng đột biến.

Cũng theo ông Joshi, khoảng 240 biến thể virus đã được phát hiện trên khắp Ấn Độ.

Randeep Guleria, người đứng đầu Viện Khoa học Y tế Toàn Ấn Độ (AIIMS) cảnh báo một số biến thể mới có khả năng lây lan nhanh hơn, thậm chí “né” hệ thống miễn dịch, khiến nhiều người có thể nhiễm bệnh dù đã từng mắc COVID-19 hoặc tiêm vắc-xin.

Các nhà nghiên cứu cho biết tiêm chủng vẫn là điều “bắt buộc”, vì dù việc tiêm vắc-xin không ngăn ngừa tái nhiễm, nhưng vẫn có thể làm cho các triệu chứng nhẹ hơn nhiều.

Nhưng chỉ tiêm phòng thôi là chưa đủ, ông Guleria cho biết thêm rằng cần phải có các biện pháp tích cực trong việc kiểm tra, truy vết và cách ly.

Trong khi đó, chuyên gia Joshi khuyến cáo người dân nên đeo cùng lúc 2 khẩu trang.

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Các nhà nghiên cứu cho biết tiêm chủng vẫn là điều 'bắt buộc' - Ảnh minh họa: Internet

Phát ngôn của các chuyên gia nói trên được đưa ra khi một số quận ở Maharashtra bắt đầu phong tỏa nghiêm ngặt từ thứ Hai, 22/2, vì số ca bệnh tăng đột biến.

Tiểu bang Maharashtra ghi nhận 6.971 ca bệnh mới và 35 ca tử vong vì COVID-19 chỉ trong Chủ nhật. Maharashtra không phải là khu vực duy nhất đối mặt với mức tăng đột biến, vì những diễn biến tương tự cũng đã được ghi nhận ở ít nhất bốn bang khác ở Ấn Độ. 

Trước đó, các biến thể COVID-19 mới, dễ lây lan hơn đã được báo cáo ở các khu vực khác trên thế giới, bao gồm Anh, Brazil và Nam Phi. Ấn Độ hiện đang đứng thứ 2 thế giới về số ca mắc COVID-19, chỉ sau Mỹ. Số ca bệnh của Ấn Độ đến thời điểm hiện tại là hơn 11 triệu ca, với hơn 156.000 ca tử vong.

 Phát hiện 240 chủng đột biến COVID-19 tại ổ dịch lớn thứ 2 thế giới, nguy cơ lây nhiễm mạnh hơn - Ảnh 2

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