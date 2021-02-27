Kiên Giang: 13 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2

Sáng 27/2, Kiên Giang đã ghi nhận 13 trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Các trường hợp nghi nhiễm đã được lấy mẫu tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 lần hai và trong ngày 27/2 sẽ có kết quả.

Theo Báo Nhân Dân, sáng 27/2, thường trực UBND tỉnh Kiên Giang đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các huyện, thành phố trong tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn và đưa ra thông tin này. Theo đó, các trường hợp nghi nhiễm nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (TP Hà Tiên).

Theo báo cáo của Bác sĩ Cao Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang, số người nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên trong những ngày qua tăng cao đột biến.

Cụ thể, từ ngày 24/2 đến ngày 26/2, qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, đã có hơn 150 người nhập cảnh về Việt Nam. Qua quá trình xét nghiệm, ngành y tế tỉnh cho biết có 13 trường hợp dương tính lần một với SARS-CoV-2, đây là các trường hợp nghi nhiễm, chưa được công nhận. Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang Hà Văn Phúc cho biết, các trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2, trong hôm nay 27/2 sẽ có kết quả.

Theo lãnh đạo y tế địa phương, các trường hợp nghi nhiễm đã được chuyển đến Trung tâm Y tế TP Hà Tiên để tiếp tục công tác theo dõi sức khỏe.

Kiểm tra y tế tại một khu cách ly tập trung của TP Hà Tiên - Ảnh: Báo Nhân Dân

Liên quan đến công tác phòng chống Covid-19, lãnh đạo TP Hà Tiên cũng đã tiến hành phân luồng, điều tra dịch tễ, cách ly riêng 182 trường hợp tiếp xúc gần với những người nghi nhiễm; tiến hành phun khử trùng khu vực cửa khẩu, khu cách ly tập trung. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng kiểm soát chặt chẽ khu cách ly tránh tình trạng lây nhiễm chéo và mở rộng lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng như nhân viên y tế, nhân viên phục vụ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, TP Hà Tiên kiến nghị tỉnh Kiên Giang tiếp tục hỗ trợ cho đơn vị này về công tác xét nghiệm và kích hoạt các khu cách ly ở các huyện lân cận nhằm giảm tải những tình huống xấu có thể xảy ra.

Một trẻ sơ sinh có lượng virus Covid-19 gấp 51.148 lần bình thường, các nhà khoa học đau đầu vì chưa lý giải được Trong số hơn 2.000 trẻ em được điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Nhi Quốc gia ở Washington DC, Mỹ đã xuất hiện một trường hợp bất thường. Em bé này mắc Covid-19 với lượng virus cao gấp 51.148 lần bình thường, biến thể trên đã đặt ra bài toán hóc búa với các nhà khoa học.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kien-giang-13-truong-hop-nghi-nhiem-sars-cov-2-397210.html