Hải Dương: Phát hiện 2 cháu bé dương tính với SARS-CoV-2

Chiều 25/2, ông Trần Văn Quyết, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, cho biết địa phương đã ghi nhận 2 trường hợp mắc COVID-19 mới.
- Nỗi thống khổ từ bệnh nhân COVID-19: ‘Phổi như có ngàn con ong đang chích, thở như cá mắc cạn, cảm giác rõ cái chết’
- Phát hiện 240 chủng đột biến COVID-19 tại ổ dịch lớn thứ 2 thế giới, nguy cơ lây nhiễm mạnh hơn
Theo thông tin từ BCĐ phòng chống dịch COVID-19 ở địa phương, thông tin 2 ca mắc mới được xác định là cháu Hoàng Thảo V. (6 tuổi, ở thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ) và cháu Trần Thị Minh N. (1 tuổi, ở thôn Hoàng Gia, xã Cẩm Vũ).
Ông Trần Văn Quyết thông tin thêm đây là 2 trường hợp nghi nhiễm trước đó, sau đó lực lượng chức năng đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm dương tính.
Hiện, chính quyền địa phương đã cho phong tỏa 2 xóm tại 2 thôn ở xã Cẩm Vũ, nơi 2 ca dương tính này sinh sống.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, từ 16 giờ ngày 24/2 đến 16 giờ ngày 25/2, địa phương này đã ghi nhận 7 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc trong cả đợt dịch này lên 643 ca.