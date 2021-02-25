Hải Dương: Phát hiện 2 cháu bé dương tính với SARS-CoV-2

Tin nóng 25/02/2021 23:09

Chiều 25/2, ông Trần Văn Quyết, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, cho biết địa phương đã ghi nhận 2 trường hợp mắc COVID-19 mới.

Theo thông tin từ BCĐ phòng chống dịch COVID-19 ở địa phương, thông tin 2 ca mắc mới được xác định là cháu Hoàng Thảo V. (6 tuổi, ở thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ) và cháu Trần Thị Minh N. (1 tuổi, ở thôn Hoàng Gia, xã Cẩm Vũ).

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Lực lượng y tế tiến hành khám sàng lọc tại Hải Dương - Ảnh minh họa: Người Lao Động

Ông Trần Văn Quyết thông tin thêm đây là 2 trường hợp nghi nhiễm trước đó, sau đó lực lượng chức năng đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm dương tính.

Hiện, chính quyền địa phương đã cho phong tỏa 2 xóm tại 2 thôn ở xã Cẩm Vũ, nơi 2 ca dương tính này sinh sống.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, từ 16 giờ ngày 24/2 đến 16 giờ ngày 25/2, địa phương này đã ghi nhận 7 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc trong cả đợt dịch này lên 643 ca.

Hải Dương: Phát hiện 2 cháu bé dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 2

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Từ khóa:   Covid-19 Hải Dương Covid-19 Việt Nam dương tính Covid-19

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