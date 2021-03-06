Sáng 6/3: Có 7 ca mắc COVID-19, 1 ca ở Thái Nguyên

- Tính đến 6h ngày 6/3: Việt Nam có tổng cộng 1578 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 885 ca.

10 tỉnh, thành phố đã qua 21 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đó, riêng Hải Dương có 701 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

Hà Nội, đã 18 ngày không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

Hải Phòng: tính từ ca bệnh mắc gần nhất đến nay đã 11 ngày, thành phố này không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

- Tính từ 18h ngày 5/3 đến 6h ngày 6/3: 7 ca mắc mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Tính đến 6h ngày 6/3: Việt Nam có tổng cộng 1578 ca mắc COVID-19 - Ảnh minh họa: Vietnamnet

Thông tin ca mắc mới: 7 ca mắc mới (BN2495-2501) trong đó có 6 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương và 1 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Thái Nguyên. Cụ thể:

- 6 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương (BN2496-2501), trong đó:

+ 1 ca tại huyện Cẩm Giàng: là F1 của BN2419; đã được cách ly tập trung từ ngày 24/2/2021 (Ca bệnh BN2496).

+ 1 ca tại huyện Cẩm Giàng: là F1 của BN2155; đã được cách ly tập trung từ ngày 17/2/2021 (Ca bệnh BN2497).

+ 1 ca tại thành phố Hải Dương: là F1 của BN2237; đã được cách ly tập trung từ ngày 2/2/2021 (Ca bệnh BN2498).

+ 1 ca tại thành phố Chí Linh: là F1 của BN1906; đã được cách ly tập trung từ ngày 29/1/2021 (Ca bệnh BN2499).

+ 1 ca tại thành phố Chí Linh: là F1 của BN1897; đã được cách ly tập trung từ ngày 3/2/2021 (Ca bệnh BN2500).

+ 1 ca tại thành phố Chí Linh: là F1 của BN2194; đã được cách ly tập trung từ ngày 11/2/2021 (Ca bệnh BN2501).

Hiện cả 6 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 – Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

- CA BỆNH 2495 (BN2495) là ca bệnh được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Thái Nguyên: nam, 42 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Hàn Quốc.

Ngày 19/02/2021, bệnh nhân từ Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay OZ733, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Thái Nguyên.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 5/3/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 49.565, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.290

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 14.199

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 34.076.