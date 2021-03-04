Lịch trình di chuyển của nữ sinh nghi dương tính với SARS-CoV-2 ở Hải Dương

Tin nóng 04/03/2021 16:30

Trường hợp nghi nhiễm mới ở Hải Dương là nữ sinh viên tên M., ở phường Ngọc Châu, TP Hải Dương.

Theo nguồn thông tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, trường hợp nghi nhiễm là em M., ở phường Ngọc Châu.

Ngay khi nhận được thông tin, phường này đã phun khử khuẩn, dựng rào chắn phong tỏa tạm thời khu vực từ số nhà 18 đến số nhà 34 khu 17, phường Ngọc Châu.

Lịch trình cụ thể của nữ sinh như sau:

Sáng 29/1, nữ sinh từ Hà Nội về nhà ở TP Hải Dương. Hằng ngày ở nhà với ông bà nội, địa chỉ trên.

Chiều 4/2, T.T.M. đi siêu thị BigC với bác ruột. Chiều 8/2 và 9/2, đi chợ mua đào với bác ruột tại phố Tôn Đức Thắng và mua hoa tại chợ Tân Kim, phố Nguyễn Văn Linh.

Đêm 11/2, tới nhà bác ruột trên phố Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn chúc Tết.

Từ 12/2-2/3, nữ sinh T.T.M. ở nhà không đi đâu.

Ngày 3/3, nữ sinh ra Trung tâm văn hóa Xứ Đông lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 để chuẩn bị lên Hà Nội học.

Sáng 4/3, CDC Hải Dương thông báo kết quả xét nghiệm, nghi ngờ nữ sinh T.T.M. dương tính SARS-CoV-2. Hiện, sức khỏe của nữ sinh bình thường, đã được cách ly y tế để tiếp tục xét nghiệm.

Qua ra soát truy vết, lực lượng chức năng TP Hải Dương đã xác định 4 trường hợp, gồm ông bà nội và vợ chồng bác ruột tiếp xúc gần với nữ sinh T.T.M.

Trước đó, bắt đầu từ chiều 2/3, những học sinh, sinh viên người Hải Dương đang theo học ở các tỉnh, thành phố khác nếu có nhu cầu sẽ được ngành Y tế Hải Dương tạo điều kiện tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trước khi trở lại trường.

Cụ thể, theo Công văn số 593/BCĐ-PCD ngày 2/3, do ông Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Sở Y tế Hải Dương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương ký ban hành, từ 0 giờ ngày 3/3, toàn tỉnh Hải Dương kết thúc 15 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg và gỡ bỏ phong tỏa đối với thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giàng.

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Dãy nhà nơi nữ sinh T.T.M. ở khu 17, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương đã được lực lượng chức năng khử khuẩn, dựng rào phong tỏa tạm thời - Ảnh: Tiền Phong

Để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên đang theo học tại các tỉnh, thành phố khác quay lại trường học tập, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch hướng dẫn các học sinh, sinh viên có nhu cầu xét nghiệm có thể đến Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, tại đường Thanh Niên, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương để được lấy mẫu xét nghiệm.

Thời gian lấy mẫu buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Kết quả xét nghiệm trả lời trong vòng 24 giờ kể từ khi lấy mẫu, trừ các trường hợp đặc biệt.

Khi đến lấy mẫu, xuất trình thẻ học sinh, sinh viên hoặc xác nhận của chính quyền địa phương, trong quá trình lấy mẫu, chấp hành Thông điệp 5K và các quy định phòng, chống dịch.

Trung tâm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương bố trí lực lượng từ 20-30 cán bộ và tình nguyện viên túc trực tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm của học sinh, sinh viên.

Giá thu xét nghiệm được tính theo quy định tại Công văn 4051/BYT-KHTC ngày 30/7/2020 của Bộ Y tế. Cụ thể, 734.000 đồng/mẫu, xét nghiệm bằng phương pháp Real-time PCR.

 Lịch trình di chuyển của nữ sinh nghi dương tính với SARS-CoV-2 ở Hải Dương - Ảnh 2

Hải Dương: Một sinh viên nghi nhiễm Covid-19

Hải Dương: Một sinh viên nghi nhiễm Covid-19

Ngày 4/3, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Hải Dương thông tin về một trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương.

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