Triệu tập nghi can độ tuổi 15, 16 liên quan vụ tấn công tình dục phụ nữ ngoại quốc ở Hà Nội

Tin nóng 05/03/2021 18:03

Liên quan đến vụ việc sàm sỡ phụ nữ ngoại quốc ở Hồ Tây, Công an TP Hà Nội cho biết đã triệu tập 3 đối tượng gồm N.N.H. (SN 2006), N.D.L. (SN 2005) và Đ.T.Đ. (SN 2005) đều trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bước đầu, cả 3 đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Chiều 5/3, trao đổi với Doanh nghiệp và Tiếp thị, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ xác nhận cơ quan chức năng đã triệu tập 3 nghi can sàm sỡ phụ nữ ngoại quốc ở Hồ Tây. Ông Khuyến thông tin, 3 đối tượng này trong khoảng 15-17 tuổi, không phải người trên địa bàn quận. Bước đầu, cả 3 đã khai nhận hành vi phạm tội như người bị hại đã trình báo.

Công an TP Hà Nội cho biết, 3 đối tượng gồm N.N.H. (SN 2006), N.D.L. (SN 2005) và Đ.T.Đ. (SN 2005) đều trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

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 3 nghi can tại cơ quan điều tra - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trước đó, trong thời gian từ đầu năm 2021 trở lại đây, trên địa bàn phường Quảng An, quận Tây Hồ liên tiếp xảy ra các vụ việc người nước ngoài bị các nhóm đối tượng thanh thiếu niên khoảng 15-20 tuổi, đi xe máy, có những lời nói xúc phạm và hành vi sờ mó vào các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể của họ.

Quận Tây Hồ hiện đang lên kế hoạch tăng cường các biện pháp để bảo vệ người dân bằng cách cử lực lượng tăng cường mật phục thường xuyên giám sát các tuyến đường từng xảy ra sự việc. Đồng thời, thực hiện tuyên truyền với các hộ cho người nước ngoài thuê bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, khuyến cáo họ không nên ra đường một mình, không nên có mặt ở nơi thừa người. Nếu không may gặp phải sự cố, hãy liên hệ cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Ngoài ra, quận Tây Hồ hiện đang đẩy nhanh lắp đặt camera xung quanh Hồ Tây và một số mục tiêu với hy vọng không xảy ra những sự việc tương tự.

Ngày 4/3, Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Tây Hồ tập trung khẩn trương tổ chức điều tra làm rõ, truy xét xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Theo đó, lực lượng chức năng đã lấy lời khai người bị hại, rà soát nhân chứng, rà soát camera hiện trường và tích cực khoanh vùng, truy tìm các nghi can.

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