Triệt phá đường dây 'thầu đề' dưới vỏ bọc kinh doanh xổ số Vietlott, giao dịch hơn 500 triệu đồng/ngày

Theo thông tin từ báo Dân trí, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, vừa phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Công an TPHCM) triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức số lô, đề núp bóng các điểm bán hàng xổ số điện toán Vietlott và xổ số kiến thiết tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TPHCM) do Phạm Quốc Anh (36 tuổi, ở TP Vũng Tàu) cầm đầu.

Theo cơ quan chức năng, Phạm Quốc Anh cùng vợ là Lê Thị Mỹ Dâng cùng một số người thân trong gia đình và khoảng 70 đối tượng khác đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, tạo lập, xây dựng thương hiệu kinh doanh xổ số điện toán Vietlott tại TP Vũng Tàu và huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.