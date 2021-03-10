Việt Nam ghi nhận 2 trường hợp phản vệ độ 2 sau tiêm vaccine Covid-19 đợt đầu tiên

Tin nóng 10/03/2021 08:59

Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia (TCMR) đánh giá thực tế triển khai tiêm chủng Covid-19 trong 2 ngày qua diễn ra an toàn, các trường hợp có phản ứng sau tiêm nằm trong tỷ lệ cho phép.

Theo tờ Doanh nghiệp và Tiếp thị, thông tin từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia (TCMR) cho biết đến cuối giờ chiều ngày 9/3, đã thực hiện tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho 522 người là các cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19, nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ Covid-19 cộng đồng.

Cụ thể, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh) đã tiêm cho 107 người, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM 104 người, tại 2 điểm tiêm của tỉnh Hải Dương là Trung tâm Y tế TP. Hải Dương và Trung tâm Y tế huyện Kim Thành 206 người.

Hai cơ sở mới triển khai trong ngày 9/3 là Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đã tiêm cho 36 người, Bệnh viện Dã chiến tỉnh Gia Lai 69 người.

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 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiêm vaccine Covid-19 cho nhân viên y tế sáng 8/3 - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị 

Ngoài ra, dự án TCMR cũng đã ghi nhận một số trường hợp phản ứng sau tiêm chủng vaccine Covid-19 AstraZeneca. Đại đa số là phản ứng thông thường sau tiêm chủng đã được khuyến cáo như đau cơ, mệt mỏi, sốt, đau đầu, ớn lạnh, sưng đau tại chỗ tiêm, buồn nôn.

Có 5 trường hợp được theo dõi xử trí tại bệnh viện, trong đó có 2 trường hợp phản vệ độ 2 đã được xử lý theo quy định, 3 trường hợp có biểu hiện tiêu chảy, dị ứng, kẹt huyết áp. Sức khỏe của tất cả các trường hợp trên hiện đã ổn định.

Chương trình TCMR đánh giá thực tế triển khai tiêm chủng trong hai ngày qua diễn ra an toàn, các trường hợp có phản ứng sau tiêm nằm trong tỷ lệ cho phép. Do vaccine phòng Covid-19 là vaccine mới, nên người được tiêm phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của cơ quan y tế.

Sáng 8/3, Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia phối hợp với Hệ thống tiêm chủng VNVC đã triển khai đợt tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 AstraZeneca đầu tiên ở Việt Nam tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, Trung tâm Y tế TP. Hải Dương và Trung tâm Y tế huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương).

Theo đó, vaccine AstraZeneca được bảo quản trong dây chuyền lạnh từ 2-8 độ C và được giám sát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng tốt nhất từ khâu tiếp nhận, vận chuyển cho đến tận lúc sử dụng. Mỗi người trên 18 tuổi sẽ được tiêm 2 mũi, cách nhau 28 ngày, với liều lượng 0,5ml, tiêm bắp.

Theo các dữ liệu đến tháng 2/2021, vaccine của AstraZeneca có hiệu quả phòng lây nhiễm SARS-CoV-2 là 76% sau mũi tiêm thứ nhất và 81% sau mũi tiêm thứ hai, chưa ghi nhận trường hợp phải nhập viện do Covid-19 trong nhóm những người đã tiêm chủng.

Sau tiêm, người được tiêm chủng cần ở lại cơ sở y tế 30 phút để theo dõi tình hình sức khỏe. Trong vòng 1-2 ngày tiếp theo, người được tiêm chủng sẽ tự theo dõi tại nhà. Khi xảy ra các dấu hiệu bất thường, hãy liên hệ các cơ sở y tế uy tín để được kiểm tra và xử lý kịp thời.

Việt Nam ghi nhận 2 trường hợp phản vệ độ 2 sau tiêm vaccine Covid-19 đợt đầu tiên - Ảnh 2

Hải Dương: Nhân viên y tế xã ở huyện Tứ Kỳ nghi dương tính SARS-CoV-2, từng tiếp xúc với F0

Hải Dương: Nhân viên y tế xã ở huyện Tứ Kỳ nghi dương tính SARS-CoV-2, từng tiếp xúc với F0

Ngày 6/3, tại tỉnh Hải Dương ghi nhận trường hợp anh N.Đ.D. (SN 1987, trú xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ) nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2. Người này là nhân viên Trạm y tế xã Đại Hợp, từng tiếp xúc F0 là nhân viên bán xăng thuộc PV-OIL Hải Phòng.

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Từ khóa:   vaccine Covid-19 kháng vaccine Covid-19 Việt Nam

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