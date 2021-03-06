Hải Dương: Nhân viên y tế xã ở huyện Tứ Kỳ nghi dương tính SARS-CoV-2, từng tiếp xúc với F0

Tin nóng 06/03/2021 18:59

Ngày 6/3, tại tỉnh Hải Dương ghi nhận trường hợp anh N.Đ.D. (SN 1987, trú xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ) nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2. Người này là nhân viên Trạm y tế xã Đại Hợp, từng tiếp xúc F0 là nhân viên bán xăng thuộc PV-OIL Hải Phòng.

Theo Tiền Phong đưa tin, chiều 6/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương thông tin, địa phương ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, thị xã Kinh Môn (3 ca), huyện Kim Thành (3 ca).

Cũng trong 6/3, địa phương này cũng ghi nhận một ca nghi dương tính SARS-CoV-2 là anh N.Đ.D. (SN 1987, trú tại thôn Mỹ Đức, xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ).

Theo dịch tễ ban đầu, hằng ngày anh N.Đ.D. tới Trạm y tế xã Đại Hợp làm việc, hết giờ về nhà và chỉ tiếp xúc với người thân gia đình.

covid 19 1
 Lãnh đạo UBND huyện Tứ Kỳ cho biết, nam nhân viên y tế xét nghiệm kết quả ban đầu nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh: Tiền Phong

Lịch trình cụ thể của anh D. như sau:

Ngày 20/2, nam nhân viên y tế xã tiếp xúc với F0 là anh T.C.L., là nhân viên bán xăng.

Ngày 25/2, anh N.Đ.D. cách ly tại khu cách ly tập trung Đại Sơn.

Ngày 5/3, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả xác định dương tính SARS-CoV-2.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND huyện Tứ Kỳ cho biết, nam nhân viên y tế xét nghiệm kết quả ban đầu nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2. Địa phương đang chờ kết quả chính thức từ CDC Hải Dương.

Ngay khi nhận thông tin sáng 6/3, địa phương đã khẩn cấp phong tỏa tạm thời thôn Mỹ Đức (xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ) với hơn 400 hộ dân. Qua rà soát truy vết, ghi nhận 14 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với anh N.Đ.D. Tất cả những F1 này đã được đưa vào khu cách ly tập trung Đại Sơn.

 Hải Dương: Nhân viên y tế xã ở huyện Tứ Kỳ nghi dương tính SARS-CoV-2, từng tiếp xúc với F0 - Ảnh 2

Chiều 6/3: Thêm 6 ca mắc COVID-19 mới đều ở Hải Dương

Chiều 6/3: Thêm 6 ca mắc COVID-19 mới đều ở Hải Dương

Ngày 6/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 6 ca mắc mới COVID-19 đều được ghi nhận tại Hải Dương. Trong đó, 3 ca tại huyện Kim Thành, 3 ca tại Kinh Môn đều là trường hợp F1.

Xem thêm
Từ khóa:   dương tính Covid-19 Covid-19 Hải Dương Covid-19 Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 51 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 2 giờ 21 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào