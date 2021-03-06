Hải Dương: Nhân viên y tế xã ở huyện Tứ Kỳ nghi dương tính SARS-CoV-2, từng tiếp xúc với F0

Ngày 6/3, tại tỉnh Hải Dương ghi nhận trường hợp anh N.Đ.D. (SN 1987, trú xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ) nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2. Người này là nhân viên Trạm y tế xã Đại Hợp, từng tiếp xúc F0 là nhân viên bán xăng thuộc PV-OIL Hải Phòng.

Theo Tiền Phong đưa tin, chiều 6/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương thông tin, địa phương ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, thị xã Kinh Môn (3 ca), huyện Kim Thành (3 ca).

Cũng trong 6/3, địa phương này cũng ghi nhận một ca nghi dương tính SARS-CoV-2 là anh N.Đ.D. (SN 1987, trú tại thôn Mỹ Đức, xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ).

Theo dịch tễ ban đầu, hằng ngày anh N.Đ.D. tới Trạm y tế xã Đại Hợp làm việc, hết giờ về nhà và chỉ tiếp xúc với người thân gia đình.

Lãnh đạo UBND huyện Tứ Kỳ cho biết, nam nhân viên y tế xét nghiệm kết quả ban đầu nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh: Tiền Phong

Lịch trình cụ thể của anh D. như sau:

Ngày 20/2, nam nhân viên y tế xã tiếp xúc với F0 là anh T.C.L., là nhân viên bán xăng.

Ngày 25/2, anh N.Đ.D. cách ly tại khu cách ly tập trung Đại Sơn.

Ngày 5/3, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả xác định dương tính SARS-CoV-2.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND huyện Tứ Kỳ cho biết, nam nhân viên y tế xét nghiệm kết quả ban đầu nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2. Địa phương đang chờ kết quả chính thức từ CDC Hải Dương.

Ngay khi nhận thông tin sáng 6/3, địa phương đã khẩn cấp phong tỏa tạm thời thôn Mỹ Đức (xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ) với hơn 400 hộ dân. Qua rà soát truy vết, ghi nhận 14 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với anh N.Đ.D. Tất cả những F1 này đã được đưa vào khu cách ly tập trung Đại Sơn.

Chiều 6/3: Thêm 6 ca mắc COVID-19 mới đều ở Hải Dương Ngày 6/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 6 ca mắc mới COVID-19 đều được ghi nhận tại Hải Dương. Trong đó, 3 ca tại huyện Kim Thành, 3 ca tại Kinh Môn đều là trường hợp F1.

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