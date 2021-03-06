Chiều 6/3: Thêm 6 ca mắc COVID-19 mới đều ở Hải Dương

Tin nóng 06/03/2021 18:14

Ngày 6/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 6 ca mắc mới COVID-19 đều được ghi nhận tại Hải Dương. Trong đó, 3 ca tại huyện Kim Thành, 3 ca tại Kinh Môn đều là trường hợp F1.

Thông tin ca mắc mới: 06 ca mắc mới (BN-2502-2507) là các ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương (04 ca lấy mẫu ngày 04/03/2021; 02 ca lấy mẫu ngày 05/03/2021). Cụ thể:

- 02 ca tại huyện Kim Thành là F1 của BN2437; đã được cách ly tập trung từ ngày 28/02/2021 (Ca bệnh BN2502-BN2503).

- 01 ca tại Kim Thành là F1 của BN2393; đã được cách ly tập trung từ ngày 22/02/2021 (Ca bệnh BN2504).

- 01 ca tại Kinh Môn là F1 của BN2481; đã được cách ly tập trung từ ngày 04/03/2021 (Ca bệnh BN2505).

- 01 ca tại Kinh Môn là F1 của BN1879; đã được cách ly tập trung từ ngày 31/01/2021 (Ca bệnh BN2506).

- 01 ca tại Kinh Môn là F1 của BN1711; đã được cách ly tập trung từ ngày 31/01/2021 (Ca bệnh BN2507).

Hiện cả 06 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương chi nhánh 2.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 06/3: Việt Nam có tổng cộng 1584 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 891 ca.

Trong đó, riêng Hải Dương có 706 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca), Hưng Yên (3 ca).

10 tỉnh, thành phố đã qua 21 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, đã 18 ngày không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

Hải Phòng: tính từ ca bệnh mắc gần nhất đến nay đã 11 ngày, thành phố này không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 06/3: 06 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

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13 địa phương nào tiêm vaccine Covid-19 đợt đầu? Đối tượng nào sẽ được ưu tiên?

13 địa phương nào tiêm vaccine Covid-19 đợt đầu? Đối tượng nào sẽ được ưu tiên?

Theo kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 giai đoạn 2021-2022 được Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long ký ban hành ngày 6/3, các địa phương được tiêm phòng đợt đầu gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hòa Bình, Gia Lai, Bình Dương, Điện Biên, Hà Giang.

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Từ khóa:   Covid-19 Hải Dương Covid-19 Việt Nam dương tính Covid-19

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