TP HCM: Thêm 3 người nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 2580

Tin nóng 28/03/2021 21:02

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM cho biết tính đến chiều 28/3, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 3 trường hợp nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 2580. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy cả 3 người này đều âm tính lần 1 với Covid-19.

Cụ thể, ngày 27/3, cơ quan chức năng đã tìm được 3 trường hợp nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 2580. Theo đó, có 2 người đang ở tại một khách sạn trên địa bàn Quận 1. Trường hợp còn lại đang lưu trú tại Quận 8. Cả 3 người đều được đưa đi cách ly tập trung, kết quả xét nghiệm cho thấy, cả 3 trường hợp này đều âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Như vậy, đến ngày 28/3, ngoài bệnh nhân 2580, tại TP HCM phát hiện 4 trường hợp cùng nhập cảnh trái phép gồm 1 người lưu trú tại Quận Gò Vấp, 2 người lưu trú ở Quận 1 và 1 người ở Quận 8. Tất cả những người tiếp xúc gần với 5 trường hợp này đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

covid 19 2
Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy 3 trường hợp vừa tìm thấy âm tính với Covid-19 - Ảnh minh họa: Tỉnh Ủy Lai Châu 

Theo thông tin mới nhất, cơ quan chức năng đã tìm thấy 9/10 người trong nhóm nhập cảnh trái phép từ Phú Quốc. Trong đó, tại TP HCM có 5 trường hợp (trong đó có bệnh nhân 2580), 2 trường hợp tại Hải Phòng (bệnh nhân 2582 và 2586), 1 trường hợp tại Hà Nội và 1 trường hợp tại Gia Lai đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP HCM, đến ngày 28/3, thành phố có 219 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 211 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 8 trường hợp đang điều trị. Thành phố cũng đã triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho 1.405 nhân viên y tế. Đồng thời cũng đã thực hiện xét nghiệm giám sát lần 2 đối với nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, lấy 7.200 mẫu xét nghiệm và tất cả đều âm tính.Các trường hợp có phản ứng sau tiêm đều được theo dõi và hiện tất cả đều ổn định. 

 TP HCM: Thêm 3 người nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 2580 - Ảnh 2

Bắc Ninh: 3 bệnh nhân tái dương tính với Covid-19

Bắc Ninh: 3 bệnh nhân tái dương tính với Covid-19

Sau khi phát hiện 3 bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2 sau một tháng khỏi bệnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh đã đưa 3 bệnh nhân này quay trở lại trung tâm cách ly của tỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 Việt Nam dương tính Covid-19 Covid-19 TP.HCM

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 17 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào