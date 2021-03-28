Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM cho biết tính đến chiều 28/3, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 3 trường hợp nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 2580. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy cả 3 người này đều âm tính lần 1 với Covid-19.

Cụ thể, ngày 27/3, cơ quan chức năng đã tìm được 3 trường hợp nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 2580. Theo đó, có 2 người đang ở tại một khách sạn trên địa bàn Quận 1. Trường hợp còn lại đang lưu trú tại Quận 8. Cả 3 người đều được đưa đi cách ly tập trung, kết quả xét nghiệm cho thấy, cả 3 trường hợp này đều âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Như vậy, đến ngày 28/3, ngoài bệnh nhân 2580, tại TP HCM phát hiện 4 trường hợp cùng nhập cảnh trái phép gồm 1 người lưu trú tại Quận Gò Vấp, 2 người lưu trú ở Quận 1 và 1 người ở Quận 8. Tất cả những người tiếp xúc gần với 5 trường hợp này đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy 3 trường hợp vừa tìm thấy âm tính với Covid-19 - Ảnh minh họa: Tỉnh Ủy Lai Châu

Theo thông tin mới nhất, cơ quan chức năng đã tìm thấy 9/10 người trong nhóm nhập cảnh trái phép từ Phú Quốc. Trong đó, tại TP HCM có 5 trường hợp (trong đó có bệnh nhân 2580), 2 trường hợp tại Hải Phòng (bệnh nhân 2582 và 2586), 1 trường hợp tại Hà Nội và 1 trường hợp tại Gia Lai đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP HCM, đến ngày 28/3, thành phố có 219 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 211 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 8 trường hợp đang điều trị. Thành phố cũng đã triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho 1.405 nhân viên y tế. Đồng thời cũng đã thực hiện xét nghiệm giám sát lần 2 đối với nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, lấy 7.200 mẫu xét nghiệm và tất cả đều âm tính.Các trường hợp có phản ứng sau tiêm đều được theo dõi và hiện tất cả đều ổn định.

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