Sau khi phát hiện 3 bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2 sau một tháng khỏi bệnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh đã đưa 3 bệnh nhân này quay trở lại trung tâm cách ly của tỉnh.

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, các trường hợp tái dương tính Covid-19 trú tại thôn Nhiêu Đậu và thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Khi nắm được tình hình, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh đã đưa 3 bệnh nhân này quay trở lại trung tâm cách ly của tỉnh.

UBND huyện Lương Tài yêu cầu UBND xã Lâm Thao chỉ đạo các lực lượng liên quan phối hợp với trung tâm y tế huyện theo dõi, giám sát chặt chẽ đối với bệnh nhân F0 (đã hết thời hạn điều trị và cách ly tập trung) trở về địa phương. Đồng thời, cơ quan chức năng cần xác minh, truy vết kịp thời trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân tái dương tính để có biện pháp cách ly, xử lý, chống dịch theo đúng quy định.

Sau khi hết bệnh 1 tháng và trở về địa phương, 3 bệnh nhân này đã tái dương tính với Covid-19 - Ảnh minh họa: Zing

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, Chủ tịch UBND huyện Lương Tài, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện yêu cầu người dân không nên hoang mang, lo lắng, tuyên truyền những thông tin chưa rõ tính xác thực về dịch bệnh. Đồng thời, hãy luôn có ý thức chấp hành tốt các biện pháp phòng chống SARS-CoV-2.

Ngoài ra, các hoạt động tập trung đông người như lễ hội, hội nghị, cuộc họp, mừng thọ..., cần thực hiện nghiêm túc biện pháp, dịch bệnh theo quy định. Đặc biệt, UBND các xã, thị trấn cần chỉ đạo thực hiện ký cam kết đối với các hộ gia đình, cá nhân về công tác đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid-19.

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