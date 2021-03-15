Chiều 15/3, có 3 ca mắc COVID-19 tại Hà Nội, Đồng Nai và Kiên Giang

Tin nóng 15/03/2021 18:08

Bản tin 18h ngày 15/3 của Bộ Y tế cho biết có 3 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh tại Hà Nội, Đồng Nai và Kiên Giang, được cách ly ngay. Trong ngày có 29 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Thông tin ca mắc mới: 03 ca mắc mới (BN2555-2557) được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội, Đồng Nai, Kiên Giang. Cụ thể:

- CA BỆNH 2555 (BN2555): nam, 35 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường 10, quận Gò Gấp, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân từ Phần Lan quá cảnh Pháp nhập cảnh Sân bay Nội Bài ngày 09/03/2021 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hà Nội. Kết quả xét nghiệm ngày 13/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 2556 (BN2556): nữ, 45 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Bình Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Bệnh nhân từ UAE nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10/03/2021 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai. Kết quả xét nghiệm ngày 14/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

- CA BỆNH 2557 (BN2557): nữ, 35 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Hà Tiên ngày 27/02/2021 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 13/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên.

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 Khu vực cách ly tập trung tại Trung tâm y tế huyện Bình Đại - Ảnh: Báo Nhân Dân

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 39.613, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 503

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 16.056

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 23.054.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 15/3: Việt Nam có tổng cộng 1594 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 901 ca.

Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 901 ca, trong đó, riêng Hải Dương có 717 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca), Hưng Yên (3 ca).

10 tỉnh, thành phố đã 31 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP. Hồ Chí Minh.

Hà Nội, đã 27 ngày không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

Hải Phòng: tính từ ca bệnh mắc gần nhất đến nay đã 20 ngày thành phố này không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 15/3: 03 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

 Chiều 15/3, có 3 ca mắc COVID-19 tại Hà Nội, Đồng Nai và Kiên Giang - Ảnh 2

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