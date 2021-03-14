Sáng 14/3, Việt Nam không ca mắc COVID-19, thế giới đã có hơn 120 triệu ca

Bản tin 6h ngày 14/3 của Bộ Y tế cho biết không có ca mắc mới COVID-19. Việt Nam hiện vẫn có 2.553 bệnh nhân và đã chữa khỏi 2.086 trường hợp. Đến nay, thế giới đã có hơn 120 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 2,65 triệu ca tử vong.

Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 901 ca, trong đó, riêng Hải Dương có 717 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca), Hưng Yên (3 ca).

10 tỉnh, thành phố đã tròn 1 tháng không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP. Hồ Chí Minh.

Hà Nội, đã 26 ngày không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

Hải Phòng: tính từ ca bệnh mắc gần nhất đến nay đã 19 ngày thành phố này không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 901 ca - Ảnh minh họa: Sức Khỏe & Đời Sống

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 39.613, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 503

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 16.056

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 23.054.

Bộ Y tế cảnh báo việc mua bán vắc-xin COVID-19 giả mạo Bộ Y tế đã phát đi thông tin cảnh báo về việc mua bán vắc-xin COVID-19 giả mạo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sang-14-3-viet-nam-khong-ca-mac-covid-19-the-gioi-da-co-hon-120-trieu-ca-398599.html