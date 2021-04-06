Tối 6/4, Việt Nam ghi nhận thêm 11 ca mắc mới COVID-19

Tin nóng 06/04/2021 20:06

Tối 6/4, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, Việt Nam có 11 ca mắc mới (BN2638-2648) COVID-19 là các ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Long An, Cà Mau, Đà Nẵng, và Tây Ninh.

1. Tổng số ca mắc ở Việt Nam

- Tính đến 18h ngày 6/4: Việt Nam có tổng cộng 1603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 06/4: 11 ca mắc mới, đều là các ca được cách ly ngay sau nhập cảnh.

COVID-19
Ảnh minh họa: Internet

2. Thông tin các ca mắc ở Việt Nam

11 ca mắc mới (BN2638-2648) COVID-19 là các ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Long An (01), Cà Mau (03), Đà Nẵng (02) và Tây Ninh (05). Cụ thể:

- CA BỆNH 2638 (BN2638) ghi nhận tại Long An: Bệnh nhân nam, 43 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ. Bệnh nhân từ Ấn Độ quá cảnh Qatar, sau đó nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970 ngày 3/4/2021 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An. Kết quả xét nghiệm ngày 6/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Long An.

- CA BỆNH 2639 (BN2639) ghi nhận tại Cà Mau: Bệnh nhân nam, 32 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

- CA BỆNH 2640 (BN2640) ghi nhận tại Cà Mau: Bệnh nhân nam, 18 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- CA BỆNH 2641 (BN2641) ghi nhận tại Cà Mau: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Ngày 29/3/2021, BN2639-2641 từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2527 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Cà Mau. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 5/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

- CA BỆNH 2642 (BN2642) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 23 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ngày 3/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5319 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 4/4/2021 nghi ngờ, ngày 5/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH 2643 (BN2643) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 32 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ngày 4/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN311 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 5/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH 2644 (BN2644) ghi nhận tại Tây Ninh: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- CA BỆNH 2645 (BN2645) ghi nhận tại Tây Ninh: Bệnh nhân nữ, 17 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

- CA BỆNH 2646 (BN2646) ghi nhận tại Tây Ninh: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- CA BỆNH 2647 (BN2647) ghi nhận tại Tây Ninh: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

- CA BỆNH 2648 (BN2648) ghi nhận tại Tây Ninh: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Ngày 04/4/2021, BN2644-2648 từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 6/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Có thêm 6 ca mắc COVID-19 tại Bắc Giang, Đà Nẵng, Quảng Nam và TP HCM

Có thêm 6 ca mắc COVID-19 tại Bắc Giang, Đà Nẵng, Quảng Nam và TP HCM

Bản tin chiều 5/4 của Bộ Y tế cho biết có 6 ca mắc COVID-19 tại 4 địa phương là Bắc Giang, Đà Nẵng, Quảng Nam và TP HCM. Đây là các ca bệnh nhập cảnh được cách ly ngay.

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