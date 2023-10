Tối 6/4, Việt Nam ghi nhận thêm 11 ca mắc mới COVID-19

- Tính đến 18h ngày 6/4: Việt Nam có tổng cộng 1603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca.

Ảnh minh họa: Internet

2. Thông tin các ca mắc ở Việt Nam

11 ca mắc mới (BN2638-2648) COVID-19 là các ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Long An (01), Cà Mau (03), Đà Nẵng (02) và Tây Ninh (05). Cụ thể:

- CA BỆNH 2638 (BN2638) ghi nhận tại Long An: Bệnh nhân nam, 43 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ. Bệnh nhân từ Ấn Độ quá cảnh Qatar, sau đó nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970 ngày 3/4/2021 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An. Kết quả xét nghiệm ngày 6/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Long An.